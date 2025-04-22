DMM: İstanbul'da 49 kişinin halen tutuklu olduğu iddiası doğru değil

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası düzenlenen gösterilerle ilgili, '49 kişinin halen tutuklu olduğu' iddiası doğru değildir. İstanbul 70'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 49 sanık kanuna aykırı şekilde toplantı ve yürüyüşe katılma suçundan yargılanmaktadır. Sanıklardan sadece 14'ü 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklu yargılanmakta olup diğer sanıklar tutuksuz yargılanmaktadır. Sosyal medya hesapları aracılığıyla oluşturulmak istenen dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" ifadeleri kullandı. (DHA)FOTOĞRAFLI