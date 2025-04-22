Kan Donduran Ünlü Halıcı Cinayetinde Karar Bekleniyor

Herekeli ünlü halıcı Nurhan Ör'den (56) 7 Kasım 2023'den itibaren haber alamayan yakınları durumu polise bildirmişti. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Nurhan Ör'ün otomobilini Gebze'de terk edilmiş halde bulmuştu. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince bin saatlik kamera kaydı incelenerek olay aydınlatılmıştı. İstanbul Sultanbeyli'de bulunan oto galeriye getirilen Nurhan Ör'ün darp edilerek bayıltıldığı, daha sonra halıya sarılıp otomobilinin bagajına konularak Kartepe ilçesindeki çiftliğe getirildiği belirlenmişti. Ör'ün vücudunun parçalara ayrılarak, asitle eritildiği tespit edilmişti.Polis ekiplerinde gözaltına alınan Işık E. (57), Ahmet T. (58), Bahadır T. (31), Ceyhun A. (58), Emrah D. (35), Ferdi G. (38) tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kan dolduran cinayette zanlılardan Işık E., Ahmet T. ve Ceyhun A'nın lise yıllarından Nurhan Ör ile arkadaş olduğu öğrenilmişti.

Mütalaa Verildi

Cinayete ilişkin açılan davanın 3. celsesi, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanıklar, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı cinayetin nasıl planlandığını mütalaada yer verdi.Mütalaada, sanıklardan Işık E., Ahmet T. ve Ceyhun A'nın maktul Nurhan Ör ile liseden arkadaş oldukları, diğer sanıklardan Bahadır T.'nin sanık Ahmet T.'nin oğlu, Ferdi G. ve Emrah D.'nin de sanık Bahadır T.'nin arkadaşları olduğu belirtildi. Olay tarihinden yaklaşık 1 yıl kadar önce sanık Işık E.'nin uzun yıllar sonra Whatsapp grubu üzerinden maktul Nurhan Ör ile irtibat kurduğu ve görüşmeye başladığı, kısa süre sonra aralarında samimi bir ilişki geliştiği ifade edildi.

En iyi cinayet işleme asitle yok etmek

Zaman içerisinde Nurhan Ör'ün şahsi arabalarının satılması için Bahadır T'nin oto galerisine bıraktığı, sanıklardan Ceyhun A'nın Kocaeli Kartepe ilçesi Ketenciler köyünde çiftlik işletmesinin bulunduğu, Işık E'nin maktulün ailesi ve kardeşleri ile de tanıştığı, Nurhan Ör'ün sanıklardan Işık E'nin eşinin arkadaşı olan Esra A. ile evlenmek amacıyla tanıştırıldığı ifade edildi.Esra A'nın gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında tanık olarak alınan ifadesinde özetle; Işık E. ile 9 Mayıs 2023 tarihinde evlenme amacıyla tanıştırıldığını, yaklaşık 2 ay arkadaşlık ettiklerini, bu sırada Işık E'nin maktul Nurhan Ör'ü kastederek "Şanslı domuz" şeklinde sözler söyleyerek kıskandığını, yine sohbet sırasında en iyi cinayetin, öldürüp cesedi asitle yok etmek olduğunu, "Ceset yoksa cinayet de yoktur" şeklinde sözler söylediği belirtildi.

Senet İmzalatacağız

Dosya kapsamına göre, sanık Işık E. önderliğinde tüm sanıkların eylem ve fikir birliği içinde Nurhan Ör'ün senet imzalatmak ve başka yöntemlerle menfaat temin etmek amacıyla alıkonulması, maddi menfaat temin edildikten sonra öldürülmesi ve cesedinin asitle yok edilmesinin ayrıntılı olarak planlandığı belirtildi.Bu plan çerçevesinde, temmuz 2023 ayından itibaren sanıklar arasında görüşmeler sıklaştığı ve sanıkların zaman zaman 2-3'erli gruplar halinde veya tek tek sanık Ceyhun A'nın çiftliğine ve sanık Bahadır T'ye ait oto galeriye gelip gitmeye başladıkları vurgulandı.

Kameralar Söküldü

Ceyhun A'nın ifadesinde, maddi sıkıntıları nedeniyle bu işe girdiğini, olaydan önce de Işık E'nin kendisine 15-20 bin TL civarında para verdiğini beyan ettiği ifade edildi. Sanık Işık E. önderliğinde yapılan planlamaya göre, maktul Nurhan Ör'ün, sanık Bahadır T'ye ait oto galeride bayıltıcı sprey kullanılıp etkisiz hale getirilecek ve sanık Ceyhun A'nın sahibi olduğu çiftliğe götürüleceği ifade edildi.

Maktule Benzemek İçin Sakallını Boyatıp Peruk Aldı

Mütalaanın devamında, maktulü oto galeride bayıltmak için sanıklardan Işık E'nin gerekli kimyasal maddeyi araştırması için sanık Ferdi G'yi görevlendirdiği bilgisine yer verildi. Olay tarihinden önce sanıklardan Emrah D. ile Ferdi G'nin maktulü etkisiz hale getirmek için bayıltıcı sprey, uyku ilacı ve biber gazı cinsinden kimyasal malzemeyi tedarik ettikleri belirtildi.

Her Öldürme Olayında Cezalandırmanın Mutlak Surette Cesedin Bulunması Gibi Bir Şarta Bağlanamaz

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, maktulün cesedinin parçalara ayrılarak sülfürik asit bulunan varillerde eritildiğinin, sanıklar Ceyhun A. ve Ferdi G'nin beyanlarından anlaşıldığını bildirdi.

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Talebi

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanıklar Işık E., Ahmet T., Bahadır T., Ceyhun A., Emrah D. ve Ferdi G'nin "Tasarlayarak bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme" suçundan dolayı her birinin ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Tüm sanıkların "Birden fazla kişi ile cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan dolayı ayrı ayrı 2 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

suçundan dolayı ayrı ayrı 2 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Ayrıca, haklarında "Birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüs" suçundan da 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

suçundan da 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklar Ceyhun A. ve Ferdi G'nin "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Sanık avukatları mütalaaya itiraz ederek, müvekkillerinin tutuksuz yargılanmalarını talep etti. Mahkeme heyeti bu talebi reddederek duruşmayı erteledi.