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HSK Üye Seçimi İçin TBMM'de Süreç Başladı

HSK üyeliği için başvuran adayların incelenmesi amacıyla TBMM'de 5 kişilik alt komisyon kuruldu. Çalışmalar 29 Nisan'a kadar sürecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2025 16:24, Son Güncelleme : 22 Nisan 2025 16:26
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HSK Üye Seçimi İçin TBMM'de Süreç Başladı

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonda, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçimi için alt komisyon kuruldu. Karma Komisyon, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Beyazıt, TBMM tarafından HSK'ye, üçü Yargıtay üyeleri, biri Danıştay üyeleri ve biri nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından olmak üzere 5 üye seçileceğini bildirdi.

Üyelik İçin Adayların Belirlenmesi

Üyelikler için 15 adayın Karma Komisyon tarafından belirlenmesi gerektiğini aktaran Beyazıt, TBMM Başkanlığının 16 Nisan'da başvuru yapan aday adaylarının evraklarını Karma Komisyona gönderdiğini anlattı. Yusuf Beyazıt, başvuru süreciyle ilgili şunları kaydetti: "HSK üyeliği için 48 Yargıtay, 6 Danıştay, 8 yükseköğretim üyesi ve 39 avukat olmak üzere 101 aday adayı süresi içerisinde başvuruda bulunmuştur. Aday adaylarına ait başvuru evrakları Karma Komisyonda bulunmaktadır."

Alt Komisyonun Kurulması

Başvuru sayısının çokluğu ve komisyonun geçmiş uygulamaları nazara alındığında alt komisyon kurmamız uygun olacaktır. Alt komisyon, aday adaylarının başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespitini yapacaktır." Yapılan görüşmelerin ardından AK Parti milletvekillerinin kabul edilen önergesiyle, 5 kişiden oluşan alt komisyon kurulması kararlaştırıldı. Alt komisyona, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve Ankara Milletvekili Murat Alparslan, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ile MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk seçildi.

Alt Komisyonun Görevleri ve Çalışmaları

Aday adaylarının, ilan duyurusunda öngörülen başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespit edilmesi ve seçim evrakının hazırlanması çalışmalarını yürütecek alt komisyon, çalışmalarını 29 Nisan Salı günü saat 12.00'ye kadar tamamlayıp raporunu Karma Komisyon Başkanlığına sunacak. Karma Komisyon 6 Mayıs Salı günü toplanarak, TBMM Genel Kurulunca seçilecek 5 üyenin 3 katı adayı belirleyecek.

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