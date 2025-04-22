Kamu personelini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı

Kamu personelini taşıyan Burak N. idaresindeki 48 ATY 416 plakalı minibüs ile Halil İbrahim N'nin kullandığı 58 AEJ 663 plakalı otomobil, merkeze bağlı Çeltek köyü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile ambulans helikopter sevk edildi.

Kazada, minibüsteki 12 öğretmen, 2 doktor ve 1 ebe ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otomobildeki yaralılardan Turan Naçar (69) müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Halil İbrahim N. ile araçtaki annesi Emine N'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Yılmaz Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın hemen ardından sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri ile ambulans helikopterin olay yerine ulaştığını söyledi.

Kazanın Yıldız beldesinde görev yapan öğretmen ve sağlık personelini taşıyan servis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu meydana geldiğini belirten Şimşek, "Minibüsteki 15 kamu personelimiz ile özel araçtaki 3 vatandaşımız yaralı. Birazdan hastanelere giderek yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Yaralılarımızın hepsi hastanelere sevk edildi. Geçmiş olsun. " diye konuştu.

Öte yandan, araç sürücülerinin amca çocukları olduğu öğrenildi.