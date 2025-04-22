Van'da feci kaza: 6 ölü, 8 yaralı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

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