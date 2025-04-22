Van'da feci kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Van'ın Gürpınar ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2025 17:43, Son Güncelleme : 22 Nisan 2025 17:57
Kaza, Gürpınar-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.