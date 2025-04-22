Van'da Feci Kaza: 7 Can Kaybı, 12 Yaralı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 16.30 sıralarında Van-Hakkari kara yolunda meydana gelen elim trafik kazasında maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 vatandaşımız da yaralandı. Yaralılarımız hastanelere sevk edildi. 4 yaralımızın durumu maalesef ağır." bilgisini verdi. Yerlikaya, kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

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