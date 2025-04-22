Van'da Feci Kaza: 7 Can Kaybı, 12 Yaralı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'daki trafik kazasında 7 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 4'ünün durumu ağır.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2025 17:43, Son Güncelleme : 22 Nisan 2025 19:38
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 16.30 sıralarında Van-Hakkari kara yolunda meydana gelen elim trafik kazasında maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 vatandaşımız da yaralandı. Yaralılarımız hastanelere sevk edildi. 4 yaralımızın durumu maalesef ağır." bilgisini verdi. Yerlikaya, kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.