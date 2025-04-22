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Arnavutköy'de 250 Bin Konutluk Dev Proje Başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Arnavutköy'deki çalışma, 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin bir parçasıdır. TOKİ bu konutları dar gelirli vatandaşlarımız için yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2025 18:02, Son Güncelleme : 22 Nisan 2025 18:02
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Arnavutköy'de 250 Bin Konutluk Dev Proje Başladı

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından TOKİ'nin Arnavutköy'deki sosyal konut projesi ile ilgili paylaşım yaptı. "Anlattık ama anlamamakta ısrar ediyorlar. Söyledik ama dinlemiyorlar. İstanbul'da 24 bin dar gelirli ailemiz ev sahibi olacak diye uykuları kaçtı, huzurları bozuldu." ifadelerine yer veren Kurum, millete bir söz verdiklerini, konut sorununu çözüp, dar gelirli aileleri ev sahibi yapacaklarını söylediklerini belirtti.

Kurum, şimdi verilen sözleri yerine getirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "'Bu Kanal İstanbul Projesidir.' diyorlar. Göz göre göre yalan söylüyorlar. Arnavutköy'deki çalışma, 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin bir parçasıdır. TOKİ bu konutları dar gelirli vatandaşlarımız için yapmaktadır. Vatandaşlarımız başvurularını yapmış, kuralar çekilmiş, konutların başvuru bedelleri de ödenmiştir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'O konutlar Araplara satılacak.' iftirasını atıyorsunuz. Milletimizin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. O 24 bin konutun sahibi bellidir. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, hiçbiri yabancı değildir. Ama bu iftiradan da bir kez daha anlıyoruz ki siz bu ülkeye de bu millete de çok yabancısınız. İflah olmaz yalanlarınızla ne vatandaşımızı kandıracak, ne de bizi engelleyebileceksiniz."

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