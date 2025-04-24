Belleticilik görevi yapıyormuş gibi hizmet puanı alınabilir mi?

YÖK'ten Üniversitelere Uyarı: İşçi, Memurun Amiri Yapılamaz
YÖK'ten Üniversitelere Uyarı: İşçi, Memurun Amiri Yapılamaz
%0 Faizli Masrafsız 50.000 TL Kredi!
%0 Faizli Masrafsız 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Uzmanı Açıkladı: Yağışlı Hava Ne Zamana Kadar Sürecek?
Uzmanı Açıkladı: Yağışlı Hava Ne Zamana Kadar Sürecek?
Deprem Fırsatçıları İş Başında: Fiyatlar Arttı, Stoklar Tükendi
Deprem Fırsatçıları İş Başında: Fiyatlar Arttı, Stoklar Tükendi
Direk Danslı 23 Nisan Etkinliğine Soruşturma
Direk Danslı 23 Nisan Etkinliğine Soruşturma
Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti Heyetini Kabul Etti
Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti Heyetini Kabul Etti
Mehmet Şimşek ABD'de Yatırımcılarla Buluştu
Mehmet Şimşek ABD'de Yatırımcılarla Buluştu
Öğretmeni Hastanelik Eden Veli Serbest Bırakıldı
Öğretmeni Hastanelik Eden Veli Serbest Bırakıldı
Türkiye'nin İlk Yerli Yapay Zeka Modeli Geliyor
Türkiye'nin İlk Yerli Yapay Zeka Modeli Geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da UEFA Mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da UEFA Mesajları
Bakanların Deprem Sonrası Açıklamaları
Bakanların Deprem Sonrası Açıklamaları
AB Ülkeleri Türkiye'nin İhracatında İlk Sırada
AB Ülkeleri Türkiye'nin İhracatında İlk Sırada
Ulaştırma Bakanı, Deprem Sonrası İletişim Krizini Masaya Yatırıyor
Ulaştırma Bakanı, Deprem Sonrası İletişim Krizini Masaya Yatırıyor
Hizmet İş Sendikası, Altındağ Belediyesi'nde grev kararı aldı
Hizmet İş Sendikası, Altındağ Belediyesi'nde grev kararı aldı
Kamu İşçisi İçin Zam Görüşmesinde Üçüncü Toplantı Bugün
Kamu İşçisi İçin Zam Görüşmesinde Üçüncü Toplantı Bugün
TCMB, Sıkı Parasal Duruşu Sürdürecek
TCMB, Sıkı Parasal Duruşu Sürdürecek
CHP'li Başkan Köksal'ın Davası Perşembe Günü Görülecek
CHP'li Başkan Köksal'ın Davası Perşembe Günü Görülecek
Yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
İstanbul'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Ticaret Bakanı Bolat'tan Japonya'da İş Birliği Açıklamaları
Ticaret Bakanı Bolat'tan Japonya'da İş Birliği Açıklamaları
Zirai Don, Meyve Fiyatlarını Uçurdu
Zirai Don, Meyve Fiyatlarını Uçurdu
İstanbul Valisi depremde yaralananları ziyaret etti
İstanbul Valisi depremde yaralananları ziyaret etti
AFAD Uyardı: Artçı Depremlerin Olması Muhtemel
AFAD Uyardı: Artçı Depremlerin Olması Muhtemel
DMM 'Depreme ABD Gemisi Neden Oldu' İddiasını Yalanladı
DMM 'Depreme ABD Gemisi Neden Oldu' İddiasını Yalanladı
Üç ilde okullar yarın tatil edildi
Üç ilde okullar yarın tatil edildi
'AFAD tüm personeli acil koduyla İstanbul'a çağırdı' iddiası yalanlandı
'AFAD tüm personeli acil koduyla İstanbul'a çağırdı' iddiası yalanlandı
Dünya Bankası Türkiye'nin Büyüme Tahminini Yükseltti
Dünya Bankası Türkiye'nin Büyüme Tahminini Yükseltti
Bakan Tunç-DEM Parti heyeti görüşme tarihi netleşti
Bakan Tunç-DEM Parti heyeti görüşme tarihi netleşti
Depremi bilen Prof. Üşümezsoy: Daha büyük bir deprem beklemiyoruz
Depremi bilen Prof. Üşümezsoy: Daha büyük bir deprem beklemiyoruz
Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem meydana geldi
Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem meydana geldi
Ana sayfaHaberler Eğitim

Belleticilik görevi yapıyormuş gibi hizmet puanı alınabilir mi?

Belleticilik görevlendirme onayı olmadığı halde başka bir pansiyonlu okulda belleticilik görevi varmış gibi görev yaptığı okul tarafından sisteme belletmenlik girişi yapılarak haksız hizmet puanı alınıp hizmet puanı düşük olan öğretmenin hizmet puanı yükseltilerek norm kadro fazlası olmaktan kurtarılabilir mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 16:00, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 13:22
Yazdır
Belleticilik görevi yapıyormuş gibi hizmet puanı alınabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Hizmet puanları" başlıklı 40. maddesi 4. fıkrası; "Yatılı ve/veya pansiyonlu eğitim kurumlarında belletici olarak görevlendirilen kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 2, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 1 puan eklenir." hükümlerine göre belletmenlik yapan öğretmenlere ekstra hizmet puanı verilmektedir.

Danıştay İkinci Dairesi bu madde için açılan bir davada "Anayasa'nın 50. maddesinde, küçüklerin, kadınların ve bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunacağı belirtilmiş ise de; öğretmen olarak çalışan kadın öğretmenlerden belletmenlik görevi yapanların çalışma şartları bakımından imtiyaz tanınmasını gerektiren bir durum olmadığı açıktır.

Dava konusu düzenlemenin belletmenlik görevine ilişkin olduğu ve bu görevin kadın ve erkek öğretmenler tarafından eşit şartlarda yürütüldüğü dikkate alındığında, belletmenlik görevi yapan kadın öğretmenlerin özel olarak korunmasını gerektiren bir durum bulunmadığı kanaatine varılmıştır." kararı verdiğinden Milli Eğitim Bakanlığı "11.03.2025 tarihinde Bakanlığımıza tebliğ edilen Danıştay İkinci Dairesi'nin 19.11.2024 tarihli ve E:2024/1909 sayılı kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 40'ıncı maddesinin dördüncü fıkrasının yürütmesi durdurulmuştur. Buna göre Belletici olarak yapılan görev süreleri 11/03/2025 tarihine kadar hesaplanacak biçimde güncelleme yapılmıştır." açıklamasında bulunmuştur.

Yani belleticilik puanları yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 11/03/2025 tarihine kadar hesaplanacaktır. Bu tarihten sonra yapılan belleticilik görevlerine şimdilik hizmet puanı verilmeyecektir.

Fakat sitemize iletilen bilgilerde;

-Belleticilik görevlendirme onayına istinaden, görev yaptığı okul tarafından sisteme normal belleticilik görevi girişi yapıldığı fakat bir sonraki yılda belleticilik görevinin yapılmadığı halde önceki yılın onayına istinaden giriş yapılmaya devam edilerek haksız hizmet puanı alındığı,

-Okul pansiyonlu okul olmadığı ve belleticilik görevlendirme onayı olmadığı halde başka bir pansiyonlu okulda belleticilik görevi varmış gibi görev yaptığı okul tarafından sisteme giriş yapılarak haksız hizmet puanı alındığı,

Bu durumda hizmet puanı düşük olan öğretmenin hizmet puanı yükseltilerek norm kadro fazlası olmaktan kurtarıldığı ifade edilmektedir.

Sonuçta suiistimale açık olan bu sistemin gözlenebilir ve denetlenebilir bir hale getirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla belletmenlik yapmış gibi haksız yere hizmet puanı alanlara ek ders ücreti yapılmadığı açıktır. Bu durumda ek ders ücreti hesaplama modülünde belletmenlik ek ders ücreti alan öğretmenlere otomatik olarak hizmet puanı veren bir sistem düzenlenmelidir.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber