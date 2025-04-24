Belleticilik görevi yapıyormuş gibi hizmet puanı alınabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Hizmet puanları" başlıklı 40. maddesi 4. fıkrası; "Yatılı ve/veya pansiyonlu eğitim kurumlarında belletici olarak görevlendirilen kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 2, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 1 puan eklenir." hükümlerine göre belletmenlik yapan öğretmenlere ekstra hizmet puanı verilmektedir.

Danıştay İkinci Dairesi bu madde için açılan bir davada "Anayasa'nın 50. maddesinde, küçüklerin, kadınların ve bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunacağı belirtilmiş ise de; öğretmen olarak çalışan kadın öğretmenlerden belletmenlik görevi yapanların çalışma şartları bakımından imtiyaz tanınmasını gerektiren bir durum olmadığı açıktır.

Dava konusu düzenlemenin belletmenlik görevine ilişkin olduğu ve bu görevin kadın ve erkek öğretmenler tarafından eşit şartlarda yürütüldüğü dikkate alındığında, belletmenlik görevi yapan kadın öğretmenlerin özel olarak korunmasını gerektiren bir durum bulunmadığı kanaatine varılmıştır." kararı verdiğinden Milli Eğitim Bakanlığı "11.03.2025 tarihinde Bakanlığımıza tebliğ edilen Danıştay İkinci Dairesi'nin 19.11.2024 tarihli ve E:2024/1909 sayılı kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 40'ıncı maddesinin dördüncü fıkrasının yürütmesi durdurulmuştur. Buna göre Belletici olarak yapılan görev süreleri 11/03/2025 tarihine kadar hesaplanacak biçimde güncelleme yapılmıştır." açıklamasında bulunmuştur.

Yani belleticilik puanları yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 11/03/2025 tarihine kadar hesaplanacaktır. Bu tarihten sonra yapılan belleticilik görevlerine şimdilik hizmet puanı verilmeyecektir.

Fakat sitemize iletilen bilgilerde;

-Belleticilik görevlendirme onayına istinaden, görev yaptığı okul tarafından sisteme normal belleticilik görevi girişi yapıldığı fakat bir sonraki yılda belleticilik görevinin yapılmadığı halde önceki yılın onayına istinaden giriş yapılmaya devam edilerek haksız hizmet puanı alındığı,

-Okul pansiyonlu okul olmadığı ve belleticilik görevlendirme onayı olmadığı halde başka bir pansiyonlu okulda belleticilik görevi varmış gibi görev yaptığı okul tarafından sisteme giriş yapılarak haksız hizmet puanı alındığı,

Bu durumda hizmet puanı düşük olan öğretmenin hizmet puanı yükseltilerek norm kadro fazlası olmaktan kurtarıldığı ifade edilmektedir.

Sonuçta suiistimale açık olan bu sistemin gözlenebilir ve denetlenebilir bir hale getirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla belletmenlik yapmış gibi haksız yere hizmet puanı alanlara ek ders ücreti yapılmadığı açıktır. Bu durumda ek ders ücreti hesaplama modülünde belletmenlik ek ders ücreti alan öğretmenlere otomatik olarak hizmet puanı veren bir sistem düzenlenmelidir.

Ahmet KANDEMİR