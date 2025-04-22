Valilikten CHP'nin 23 Nisan Kutlama İsteğine Ret

Van'da 7 Kişinin Öldüğü Kazayla İlgili 2 Savcı Görevlendirildi
Van'da 7 Kişinin Öldüğü Kazayla İlgili 2 Savcı Görevlendirildi
Kazançlı yatırım için son gün 27 Nisan!
Kazançlı yatırım için son gün 27 Nisan!
Sponsorlu İçerik
EGM'den Kimyasal Gaz İddialarına Yanıt
EGM'den Kimyasal Gaz İddialarına Yanıt
Kanal İstanbul Projesi İddialarına Bakan Kurum'dan Yanıt
Kanal İstanbul Projesi İddialarına Bakan Kurum'dan Yanıt
TBMM'de 3 Kritik Seçim İçin Takvim Belli Oldu
TBMM'de 3 Kritik Seçim İçin Takvim Belli Oldu
Altın Fiyatları Yükselişte: Kilogramı 4 Milyon 289 Bin TL
Altın Fiyatları Yükselişte: Kilogramı 4 Milyon 289 Bin TL
Yargıtay'dan Emsal Karar: Bu Söz Eşe Hakarettir
Yargıtay'dan Emsal Karar: Bu Söz Eşe Hakarettir
HSK Üye Seçimi İçin TBMM'de Süreç Başladı
HSK Üye Seçimi İçin TBMM'de Süreç Başladı
'Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı' başlıklı habere yalanlama
'Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı' başlıklı habere yalanlama
Bakan Göktaş: Teknolojiyi Çocuklar İçin Güvenli Hale Getirmeliyiz
Bakan Göktaş: Teknolojiyi Çocuklar İçin Güvenli Hale Getirmeliyiz
En Fazla Aranan Meslekler ve Geleceğin Meslekleri
En Fazla Aranan Meslekler ve Geleceğin Meslekleri
Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Açıklamaları
Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Açıklamaları
Devlet Bahçeli'den Erken Seçim Yanıtı
Devlet Bahçeli'den Erken Seçim Yanıtı
İstanbul'da 'kuraklık' alarmı: Son 39 yılın en düşük yağışı
İstanbul'da 'kuraklık' alarmı: Son 39 yılın en düşük yağışı
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu
İkinci El Araçlarda Fiyat Köpüğüne Karşı Yeni Sistem
İkinci El Araçlarda Fiyat Köpüğüne Karşı Yeni Sistem
Tüketici güven endeksi nisanda 83,9 oldu
Tüketici güven endeksi nisanda 83,9 oldu
MEB'den Dijital Esenlik Projesi: Öğrencilere Destek
MEB'den Dijital Esenlik Projesi: Öğrencilere Destek
Motorine 23 Nisan'da Zam Gelecek
Motorine 23 Nisan'da Zam Gelecek
Mansur Yavaş: Alt geçit değil üst geçit de yapsanız trafiğe yetmeyecek
Mansur Yavaş: Alt geçit değil üst geçit de yapsanız trafiğe yetmeyecek
Meteoroloji Uyardı: Sağanak Yağış Geliyor!
Meteoroloji Uyardı: Sağanak Yağış Geliyor!
Temu ve Benzeri Platformlar İçin Erişim Engeli Yolda
Temu ve Benzeri Platformlar İçin Erişim Engeli Yolda
Trafik İhlalleri İçin Caydırıcı Yeni Düzenleme Geliyor
Trafik İhlalleri İçin Caydırıcı Yeni Düzenleme Geliyor
Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Ak Partili Çelik: Bu ay yeni gelişmeler olabilir
Ak Partili Çelik: Bu ay yeni gelişmeler olabilir
Bakan Kacır: Elektrikli Araçta Hedef 1 Milyon Adet
Bakan Kacır: Elektrikli Araçta Hedef 1 Milyon Adet
Papa Franciscus'un ölüm nedeni ve vasiyeti açıklandı
Papa Franciscus'un ölüm nedeni ve vasiyeti açıklandı
Vakıf Üniversitelerinin Fahiş Zamlarına Karşı Emsal Karar
Vakıf Üniversitelerinin Fahiş Zamlarına Karşı Emsal Karar
Bakan Bolat açıkladı: Asla bitmeyecek 3 sektör
Bakan Bolat açıkladı: Asla bitmeyecek 3 sektör
Kamu İşçileri İçin İkinci Toplantı Tarihi Belli Oldu
Kamu İşçileri İçin İkinci Toplantı Tarihi Belli Oldu
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Valilikten CHP'nin 23 Nisan Kutlama İsteğine Ret

CHP Ankara İl Başkanlığı'nın 23 Nisan etkinlik talebi, Ankara Valiliği tarafından trafiği olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle reddedildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2025 19:24, Son Güncelleme : 22 Nisan 2025 19:23
Yazdır
Valilikten CHP'nin 23 Nisan Kutlama İsteğine Ret

Ankara Valiliği, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanlığının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına ilişkin talepleriyle ilgili açıklama yaptı. Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanlığı 22.04.2025 tarihli başvurusu ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 15.30'da Ulus Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacağı, saat 17.00'de CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel'in 1. TBMM binası önünde partililere ve katılımcılara hitaben konuşma yapacağı, akabinde Anıtkabir'e yürüyüş düzenlenmek istendiği bildirilmiştir.

23 Nisan Etkinlikleri ve Trafik Yoğunluğu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 1. TBMM binasının ve çevresinin tarihi ve kültürel misyonu sebebiyle başta öğrenciler olmak üzere halkımız tarafından yoğun bir katılımla ziyaret edileceği öngörülmekte, alanın kapatılması durumunda halkımızın ziyaretinin engelleneceği belirtilmiştir. Ayrıca, talep edilen mevkinin yoğun trafik yüküne sahip olması dolayısıyla burada yapılacak herhangi bir toplantı nedeniyle aksayan trafik akışı şehrin tüm trafiğini olumsuz yönde etkileyeceği ve vatandaşlarımızın mağdur olmasına neden olacağı ifade edilmiştir.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu

Bununla birlikte toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmak istenilen alanın 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen alanlardan olmadığı için miting niteliğindeki faaliyet talebi uygun görülmemiş olup; valiliğimizce usulüne uygun bir şekilde belirlenerek ilan edilen alanlardan (Örneğin Anadolu Meydanı, Anıtpark, Seymenler Kent Meydanı, Lale Meydanı, Kalaba Kent Meydanı vb.) birisi için talep edilmesi halinde valiliğimizce her türlü yardım ve kolaylık sağlanacağı İl Başkanlığına tebliğ edilmiştir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber