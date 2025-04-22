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Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunda 108 kişi tutuklandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara merkezli 4 ilde eşzamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 113 şüpheliden 108'inin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2025 20:08, Son Güncelleme : 22 Nisan 2025 20:09
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Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunda 108 kişi tutuklandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik uzun süredir yürütülen planlı ve projeli soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan planlı ve projeli saha çalışmaları ile teknik ve fiziki takip sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen toplam 119 şüphelinin 17 Nisan 2025 tarihinden itibaren Ankara merkezli 4 ilde eşzamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Halen aynı ve/veya farklı suçlardan ceza infaz kurumlarında tutuklu bulunan 11 şüpheli haricinde gözaltına alınması talimatı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda bu aşamada toplam 103 şüpheli yakalanmıştır" denildi.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar gözaltına alınan şüpheliler ile ceza infaz kurumlarında tutuklu olarak bulunup Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilen toplam 113 şüpheliden 108'inin sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandığı belirtilen açıklamada, "4 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve belirli günlerde belirlenen yerlere başvurmak adli kontrol tedbirlerine hükmedilmiş, 1 şüpheli ise Cumhuriyet Başsavcılığımızca serbest bırakılmıştır. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde 4 Cumhuriyet Savcısı tarafından tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

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