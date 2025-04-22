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Freni patlayan hafriyat kamyonu dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'ın Defne ilçesinde freni patlayan hafriyat kamyonu, uçurumdan yuvarlanarak güvenlik kulübesinin üzerine düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2025 21:07, Son Güncelleme : 22 Nisan 2025 21:08
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Freni patlayan hafriyat kamyonu dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Defne ilçesi Harbiye şelalesi mevkiinde meydana geldi. H.Y. idaresindeki 28 K 5889 plakalı hafriyat kamyonu freni patlayınca yol kenarındaki seramik yapılan iş yerine çarptı. Ardından kamyon uçurumdan yuvarlanarak bölgede bulunan güvenlik kulübesini biçti.

Kazada sürücü ile kulübede bulunan 51 yaşındaki güvenlik görevlisi Mehmet Çakrak ağır yaralandı. Yaralı sürücü ve Çakrak olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Güvenlik görevlisi Çakrak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

"Kamyon yarım metre yakın geçmesi halinde 3 veya 4 personelim aracın altında kalacaktı"

Kamyonun kaza yaptığı sırada personellerin çalıştığını ifade eden Ayhan Karasu, "Ağır tonajlı bir aracın freni patladığında duramayıp seramik iş yerimizde düşüp aşağıya doğru yuvarlandı. Kazada 1 kişinin öldüğünü duyduk. Kaza esnasında personellerim sevkiyat için çalıştığı sırada yarım metre uzaklıktan geçerek aşağıya gitti. Kamyon yarım metre yakın geçseydi, benim 3 veya 4 personelim aracın altında kalacaktı. Seramikler kırıldı ama personellerimize bir şey olmaması bizim tek tesellimiz oldu" ifadelerini kullandı.

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