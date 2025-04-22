Doğum Yardımı Başvuruları Sadece e-Devlet Üzerinden
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğum yardımı başvurularının yalnızca e-Devlet üzerinden yapılabileceğini belirterek vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2025 21:18, Son Güncelleme : 22 Nisan 2025 21:31
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyararak, doğum yardımı başvurularının sadece e-Devlet üzerinden yapıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım. Doğum yardımına başvurular sadece e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Lütfen kişisel bilgilerinizi koruyun, dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Başvurular için sadece e-Devlet platformunu kullanın."