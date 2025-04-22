Yolu uzatmak istemeyen taksi, yaya geçidini kullandı

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Lefkoşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 T 0832 plakalı taksi, yolu uzatmamak için yaya geçidini kullandı. Yaya geçidinde ilerleyen vatandaşları hiçe sayan şoför, ışık ihlali de yaparak yoluna devam etti. İlginç anlar, saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.