Erdoğan: Pakistan ile her konuda tam bir uyum içindeyiz

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği ve onuruna akşam yemeği verdiği Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Pakistan'ı son olarak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 7. Toplantısı vesilesiyle şubat ayında ziyaret ettiğini anımsatan Erdoğan, karşılıklı temasların iki ülke arasındaki ilişkilerin ulaştığı müstesna düzeyi ortaya koyduğunu söyledi.

Başbakan Şerif ile bugün yaptıkları görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz Türkiye ve Pakistan terörle mücadelede en güçlü iradeyi ortaya koyan ülkelerin başında geliyor. Ben de bu vesileyle Pakistan'da yaşanan terör saldırılarında şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'a desteğimiz bakidir."

- "Aldığımız kararların hayata geçirilmeye başlandığını müşahede ediyoruz"

Pakistan'a şubat ayında yaptığı ziyarette ticaret, su kaynakları, tarım, enerji, kültür, aile ve sosyal hizmetler, bilim, bankacılık, eğitim, savunma ve sağlık alanlarında 25 belge imzaladıklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"İslamabad'da aldığımız kararların kısa sürede ilgili kurumlarımızca hayata geçirilmeye başlandığını müşahede ediyoruz. Ekonomik işbirliğinin lokomotifi olan yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya ve ortak projeler geliştirmeye teşvik ediyoruz. Değerli kardeşimle karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve Pakistan'da şirketlerimize serbest ekonomik bölge tahsis edilmesi hususlarını görüştük. Askeri ve savunma sanayi alanındaki ilişkilerimizi ortak projelerle daha da geliştirme arzusundayız. Enerji Bakanımın Pakistan'ı ziyaretinde gündeme gelen enerji ve kritik madenler alanlarında yeni işbirliği projelerine özellikle işaret ettik. Pakistan üniversitelerinde Türkçe eğitim verecek öğretim görevlisi ihtiyacının karşılanması konusunu da ele aldık."

- "Gazze'deki soykırıma da en güçlü tepkiyi veren ülkelerden biri Pakistan"

Erdoğan, Türkiye ve Pakistan arasındaki işbirliğinin bölgedeki barış ve istikrara önemli katkı sağladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Pakistan ile hemen her konuda tam bir uyum içinde hareket ettiğimizi görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle Pakistan'ın Filistin meselesindeki kararlı duruşunu her zaman takdir ettiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Gazze'deki soykırıma da en güçlü tepkiyi veren ülkelerden biri Pakistan'dı. Bugüne kadar Pakistan ile Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer platformlarda Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarına gerekli desteği sağlamaya çabaladık. Bu girişimlerimizi önümüzdeki dönemde de sürdürmeye kararlıyız. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen Filistin devleti tesisi yolunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan olarak işbirliği adımları atacaklarını anlattı.

Konuşmasında, bugün Van-Hakkari kara yolunda yaşanan trafik kazasına da değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Elim trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Cenabıallah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaralılarımızın sağlık kuruluşlarına sevkini süratle gerçekleştirdik. Şu an itibarıyla tedavileri devam ediyor. Kazazedelerimize tekrar geçmiş olsun diyor. Yakınlarını kaybeden ailelerimize Rabb'imden sabır niyaz ediyorum."