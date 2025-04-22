Kadastro Davalarında Tarihi Karar: 66 Yıl Sonra Çözüm

Kadastro Mahkemesi Hakimi Muhammet Kocaman tarafından yürütülen süreçte; Manavgat Asliye Hukuk Mahkemesinde 15 Haziran 1959 tarihinde açılan ve 12 parsel ile 129 tarafı bulunan dosya ile 27 Temmuz 1961 tarihinde açılan ve 3 parsel ile 407 tarafı kapsayan diğer dava nihayetlendirilmiş ve vatandaşların mülkiyet hakkı güvence altına alınmıştır. Bu kararlarla birlikte, yaklaşık 66 yıllık bir belirsizlik süreci sona ermiş, taşınmaz sahipleri için hukuki güvenlik, adalete erişim ve toplumsal huzur temin edilmiştir.

Sıfır Kadastro Dosyası Hedefi

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Sıfır Kadastro Dosyası hedefi kapsamında, hakim ve personel performansları sistematik biçimde izlenmekte; teknik destek, koordinasyon ve rehberlik uygulamalarıyla kadastro mahkemelerinin iş yükü azaltılmakta ve yargısal süreçlerin etkinliği artırılmaktadır.Kadastro davalarının çözüm süreci yalnızca yargısal bir başarı değil, aynı zamanda toplumsal barışa hizmet eden bir adalet hareketidir. Bu vesileyle, Sayın Bakanımızın liderliğinde yürütülen bu sürece katkı sunan tüm yargı mensuplarını ve adliye çalışanlarını yürekten kutluyoruz.