Galatasaray, kupada 24. kez finalde

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, Konyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı mücadeleyi 5-1'lik skorla kazandı ve finale yükseldi.

Aslan, Türkiye Kupası tarihinde 24. kez finale yükseldi. Cimbom son olarak 2018-2019 sezonunda final oynadı ve Akhisarspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek, kupaya uzanan taraf oldu.

Galatasaray ayrıca 18 kez ile Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olarak yer alıyor.