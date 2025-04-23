Bartın'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Bartın sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı.

BARTIN'DA 3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD verilerine göre Amasra ilçesinde saat 00.37'de meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3 olarak duyuruldu. Yerin 13 kilometre altında olan depremi ilçe merkezinde yaşayanların hissettiği aktarılırken, herhangi bir hasar meydana gelmediği öğrenildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.