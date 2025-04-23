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Ankara'nın Afrika'daki Etkisi Artıyor: Burkina Faso Ziyareti

Burkina Faso'da askeri yönetimle ilişkiler derinleşiyor. Türkiye, her alanda iş birliğini artırmayı hedefliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 23 Nisan 2025 07:28, Son Güncelleme : 23 Nisan 2025 07:35
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Ankara'nın Afrika'daki Etkisi Artıyor: Burkina Faso Ziyareti

Paris uzun yıllar sömürdüğü Kara Kıtadaki varlığını bir bir kaybederken Ankara, diplomatik ilişkilerini derinleştirerek bölgedeki etkinliğini daha ileriye taşıyor.Mali, Nijer, Çad, Burkina Faso, Senegal ve Fildişi Sahili. Fransa Afrika'daki müttefiklerini tek tek kaybederken Türkiye, bölgede elini güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Burkina Faso'da Eylül 2022'de yönetime el koyan askeri yönetim, Ocak 2023'te Fransa ile askeri iş birliği anlaşmasını feshederek Fransa'nın Vagadugu Büyükelçisi Luc Hallade'i sınır dışı etmişti. Sabre Operasyonu kapsamında konuşlu 400 Fransız askeri, Burkina Faso'nun talebiyle ülkeden ayrılmıştı. Devlet televizyonu ise dün yaptığı açıklamada 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na düzenlenmesi planlanan bir darbe girişiminin engellendiğini duyurmuştu. Türkiye, bu ülke ile ilişkilerini geliştirmek için adımlarını sıklaştırıyor. Bu çerçevede, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, yarın Burkina Faso'yu ziyaret edecek.

İş Birliği Masaya Yatırılacak

Duran'ın ziyaretinde, Türkiye ile Burkina Faso arasındaki ikili ilişkiler ve iş birliği alanları ile bölgesel konular ele alınacak. Burkina Faso Dışişleri Bakanı Karamoko Jean Marie Traore'yle görüşecek olan Burhanettin Duran, Burkina Faso Başbakanı Jean Emmanuel Ouedraogo ve Geçiş Dönemi Yasama Meclisi Başkanı Ousmane Bougouma tarafından da kabul edilecek.Bakan Yardımcısı Duran, ayrıca ikili ilişkilerin gündeminde yer alan konuların kapsamlı şekilde ele alınmasını teminen farklı bakanlıklardan temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilecek heyetler arası toplantıya katılacak. Ziyaret kapsamında, Burkina Faso'daki Türk toplumu ve iş adamlarıyla toplantı gerçekleştirecek olan Duran, Türkiye Maarif Vakfının başkent Vagadugu'daki yerleşkesi ziyaret edilecek.

Hedef, Her Alanda İlerleme

Diplomatik kaynaklar, Ankara'nın Burkina Faso'yla ilişkilerini her alanda daha ileriye taşınmasına ve çeşitlendirilmesine önem verdiğine dikkat çekerken, eşit ortaklık ve kazan-kazan ilkeleri temelinde, ticaret, enerji, madencilik, tarım, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda Vagadugu yönetimi ile ilişkilerin ilerletilmesinin hedeflendiğine işaret etti. Kaynaklar, Türkiye'nin Burkina Faso'nun terörle mücadelesine güçlü şekilde destek vermeyi sürdüreceğinin altını çizerek, Batı Afrika ve bilhassa Sahel bölgesinde istikrarın tesis edilmesinin bölgesel ve küresel istikrar bakımından önem taşıdığını belirtiyor.Türkiye'nin Burkino Faso'ya ihracatı geçen sene 167 milyon dolar olurken, bu ülkeden ithalatı ise 4 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Kaynaklar, üst düzey temasların da etkisiyle son dönemde Türkiye-Burkina Faso ilişkilerinde bir ivme yakalandığını belirtiyor. Geçtiğimiz sene Ankara'da düzenlenen III. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı sebebiyle Türkiye'yi ziyaret eden Dışişleri Bakanı Traore, bu ay düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na da katıldı.

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