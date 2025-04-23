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Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağışlar Geliyor

Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar düşerken, sağanak yağışlar etkili olacak. İşte il il hava durumu detayları.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Nisan 2025 07:46, Son Güncelleme : 23 Nisan 2025 07:45
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Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağışlar Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Bilecik, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çankırı ve Sivas çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İşte 23 Nisan 2025 hava durumu tahminleri...

Marmara'da Hava Durumu

Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi

  • Parçalı ve çok bulutlu, Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
  • Kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Edirne °C, 26°C - Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul °C, 20°C - Parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli °C, 23°C - Parçalı ve çok bulutlu

Ege Bölgesi

  • Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Denizli °C, 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİzmir °C, 26°C - Parçalı ve çok bulutluMuğla °C, 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi

  • Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana °C, 33°C - Parçalı ve çok bulutlu

Antalya °C, 26°C - Parçalı ve çok bulutlu

Burdur °C, 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hatay °C, 33°C - Parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

  • Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
  • Yağışların, Çankırı ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara °C, 21°C - Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Eskişehir °C, 22°C - Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Konya °C, 25°C - Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Batı Karadeniz Bölgesi

  • Çok bulutlu, iç kesimlerinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
  • Bölgenin kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bolu °C, 20°C - Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Karabük °C, 23°C - Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sinop °C, 14°C - Çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

  • Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
  • Yağışların, bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Amasya °C, 22°C - Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rize °C, 14°C - Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun °C, 13°C - Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi

  • Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
  • Yağışların, bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Erzurum °C, 17°C - Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kars °C, 16°C - Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Malatya °C, 26°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

  • Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Siirt çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
  • Bölgenin doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Adıyaman °C, 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Diyarbakır °C, 31°C - Parçalı ve çok bulutlu

Gaziantep °C, 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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