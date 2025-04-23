Rusya, Ukrayna'da sivilleri taşıyan otobüsü vurdu: 9 ölü, 30 yaralı

Rusya ordusunun Ukrayna'nın Marhanets kentine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu bir otobüsteki 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'da yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürüyor.

Dnipropetrovsk Bölge Valisi Serhiy Lysak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Marhanets kentine kamikaze İHA ile saldırı gerçekleştirdiğini, İHA'nın şirket çalışanlarını taşıyan bir otobüse isabet ettiğini belirtti. Vali Lysak, saldırı sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını aktardı.