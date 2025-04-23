MSB, 23 Nisan'da 23 gemiyi ziyarete açacak
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 23 gemi, 23 farklı limanda halkın ziyaretine açılacak.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 23 Nisan 2025 10:17, Son Güncelleme : 23 Nisan 2025 10:19
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, gemiler 23 Nisan günü saat 10.00-17.00 arasında limanlarda ziyaret edilebilecek.
Ziyarete açık olacak gemilerin bulunduğu limanlar ise şunlar:
"Samsun, Amasra, Zonguldak, İzmit, Dolmabahçe, İğneada, Tekirdağ, Erdek, Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada, Foça, İzmir, Didim, Marmaris, Fethiye, Kaş, Antalya, Alanya, Mersin, İskenderun, Girne ve Gazimağusa."