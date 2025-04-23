Trump'tan Çin'e vergi indirimi sinyali

Önce teknoloji ürünleri yüksek gümrük vergilerinden muaf tutuldu.

Ardından "vergiler sürdürülebilir değil" açıklaması geldi.

ABD'de yüksek vergi kararlarının ardından verilen geri adım sinyalleri sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergisinin yüzde 145 düzeyinde kalmayacağını söyledi.

Vergi indirimi sinyali verdi.

Oval Ofis'te konuşan Trump, Çin'e karşı "sert oynamayacağı" mesajı da verdi.

Çin'in eninde sonunda ABD ile gümrük anlaşması yapmak zorunda olacağı yorumunda bulundu.

Trump'ın gündeminde, Amerikan Merkez Bankası FED Başkanı Jerome Powell'a yaptığı faizi düşürmesi çağrısı da vardı.

Trump, Powell'ı görevden almayı planlamadığını, ancak faizin daha düşük olması gerektiğini ifade etti.