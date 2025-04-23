Vizesi olmayanlar hacca gidemeyecek

Konut Kredilerinde Yükseliş: 551,7 Milyar Liraya Ulaştı
Konut Kredilerinde Yükseliş: 551,7 Milyar Liraya Ulaştı
Kazançlı yatırım için son gün 27 Nisan!
Kazançlı yatırım için son gün 27 Nisan!
Sponsorlu İçerik
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Şam'da Resmi Temaslarda Bulundu
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Şam'da Resmi Temaslarda Bulundu
Annesinin cesediyle 2 hafta yaşadı! Şüpheli ölümden gözaltı,
Annesinin cesediyle 2 hafta yaşadı! Şüpheli ölümden gözaltı,
Bayraktar TB3, Kısa Pistli Gemiden Başarıyla Kalktı ve İndi
Bayraktar TB3, Kısa Pistli Gemiden Başarıyla Kalktı ve İndi
Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağışlar Geliyor
Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağışlar Geliyor
Ankara'da 23 Nisan'da Trafiğe Kapatılacak Yollar
Ankara'da 23 Nisan'da Trafiğe Kapatılacak Yollar
Mehmet Şimşek: Ekonomik İstikrar İçin Yol Haritamız Belirli
Mehmet Şimşek: Ekonomik İstikrar İçin Yol Haritamız Belirli
Ankara'nın Afrika'daki Etkisi Artıyor: Burkina Faso Ziyareti
Ankara'nın Afrika'daki Etkisi Artıyor: Burkina Faso Ziyareti
Bartın'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
Bartın'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan asker hastanede şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan asker hastanede şehit oldu
'Başıboş köpekleri toplayacağız' diyen belediyeye destek mesajı yağdı
'Başıboş köpekleri toplayacağız' diyen belediyeye destek mesajı yağdı
DMM: Harp Okulu Arazisi Satılacak İddiaları Asılsız
DMM: Harp Okulu Arazisi Satılacak İddiaları Asılsız
Kadastro Davalarında Tarihi Karar: 66 Yıl Sonra Çözüm
Kadastro Davalarında Tarihi Karar: 66 Yıl Sonra Çözüm
IMF, Türkiye büyüme tahminini yükseltti
IMF, Türkiye büyüme tahminini yükseltti
Doğum Yardımı Başvuruları Sadece e-Devlet Üzerinden
Doğum Yardımı Başvuruları Sadece e-Devlet Üzerinden
Van'da 7 Kişinin Öldüğü Kazayla İlgili 2 Savcı Görevlendirildi
Van'da 7 Kişinin Öldüğü Kazayla İlgili 2 Savcı Görevlendirildi
EGM'den Kimyasal Gaz İddialarına Yanıt
EGM'den Kimyasal Gaz İddialarına Yanıt
Kanal İstanbul Projesi İddialarına Bakan Kurum'dan Yanıt
Kanal İstanbul Projesi İddialarına Bakan Kurum'dan Yanıt
TBMM'de 3 Kritik Seçim İçin Takvim Belli Oldu
TBMM'de 3 Kritik Seçim İçin Takvim Belli Oldu
Altın Fiyatları Yükselişte: Kilogramı 4 Milyon 289 Bin TL
Altın Fiyatları Yükselişte: Kilogramı 4 Milyon 289 Bin TL
Yargıtay'dan Emsal Karar: Bu Söz Eşe Hakarettir
Yargıtay'dan Emsal Karar: Bu Söz Eşe Hakarettir
HSK Üye Seçimi İçin TBMM'de Süreç Başladı
HSK Üye Seçimi İçin TBMM'de Süreç Başladı
'Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı' başlıklı habere yalanlama
'Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı' başlıklı habere yalanlama
Bakan Göktaş: Teknolojiyi Çocuklar İçin Güvenli Hale Getirmeliyiz
Bakan Göktaş: Teknolojiyi Çocuklar İçin Güvenli Hale Getirmeliyiz
En Fazla Aranan Meslekler ve Geleceğin Meslekleri
En Fazla Aranan Meslekler ve Geleceğin Meslekleri
Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Açıklamaları
Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Açıklamaları
Devlet Bahçeli'den Erken Seçim Yanıtı
Devlet Bahçeli'den Erken Seçim Yanıtı
İstanbul'da 'kuraklık' alarmı: Son 39 yılın en düşük yağışı
İstanbul'da 'kuraklık' alarmı: Son 39 yılın en düşük yağışı
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Vizesi olmayanlar hacca gidemeyecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Suudi Arabistan makamlarının hac vizesi olmayanların hacca gitmesine izin vermeyeceğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2025 11:09, Son Güncelleme : 23 Nisan 2025 11:10
Yazdır
Vizesi olmayanlar hacca gidemeyecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 2025 hac organizasyonu kapsamındaki çalışmaları geçen yıl ağustos ayından itibaren başlattıklarını söyledi.

İlk defa hacca başvuranların kayıtlarını aldıklarını ve kura sistemiyle kutsal topraklara gidecek hacı adaylarını belirlediklerini anımsatan Bircan, hacı adaylarına rehberlik edecek kafile görevlilerini de belirleyerek hazırlıkları büyük oranda bitirdiklerini anlattı.

İlk kafile 29 Nisan'da yola çıkacak

İlk hac kafilesini 29 Nisan'da İstanbul'dan yollayacaklarını bildiren Bircan, hacı adaylarının kutsal topraklara yönelik hazırlık yapmalarının ve hacca yönelik eğitimlerini almalarının çok önemli olduğunu vurguladı.

Hac hazırlıklarını Türkiye'de olduğu gibi Suudi Arabistan'da da sürdürdüklerini ifade eden Bircan, "Hacılarımızın konaklayacağı otellerin planlanması, yemek hizmetlerinin yapılacağı yerlerin belirlenmesi, Mekke ve Medine arasında yolcu taşıyacak otobüslerin kiralanması, hacı adaylarının ziyaret yapacağı kutsal beldelerin planlaması yapıldı. Arafat'taki çadırların kurulumu bitti. Her şey hazır." diye konuştu.

"Hac vizesi olmayanların Arafat'a çıkması engellenecek"

Hac ibadetinin belli bir zaman ve mekanda gerçekleşmesi dolayısıyla talepte bulunan herkesin aynı anda hac yapmasının mümkün olmadığının altını çizen Bircan, şöyle devam etti:

"Kabe'de tavaf yapılacak yer belli. Arafat Meydanı denilen yer sınırlı. Zaten bunun sınırını Peygamber Efendimiz çizmiştir. Dolayısıyla bu alanlar kısıtlı olduğu için dünyadaki Müslümanların talepleri için kota belirleniyor. Tüm ülkelere Müslüman nüfuslarının binde bir oranında kota veriliyor. Bunun aşılması da asla istenmiyor. Bu çerçevede Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı bu sene de Başkanlığımıza ve devletimizin ilgili yerlerine gerekli yazıları gönderdi. Yazıya göre, hac vizesi olmayan hiç kimsenin hacca gitmesine izin verilmeyecek. Bunun için önlemler alındı. Suudi Arabistan makamları geçen sene olduğu gibi bu sene de hac vizesi olmayanların Arafat'a çıkmasını engelleyecek."

"Hac vizesi olmayanlar sınır dışı edilecek"

Önceki yıllarda ticari, seyahat ve umre vizeleriyle kutsal topraklara gidip hac yapamadığı için mağduriyetler yaşayanlar olduğuna dikkati çeken Bircan, "Bu çerçevede Hac ve Umre Bakanlığı umre vizelerini 1 Nisan'dan itibaren askıya aldı. Umre vizesi alanların ülkeye girişlerini 14 Nisan'dan itibaren yasakladı. Umre vizesiyle gelenlerin 28 Nisan'dan sonra kalmasını istemiyorlar. Seyahat vizesi alanların da 15 Mayıs ve 15 Haziran arasında Mekke'de olmalarına izin verilmiyor. Bu konuda ağır yaptırımlar oluyor. Sınır dışı işlemler ile maddi yaptırımlar uygulanıyor." bilgisini paylaştı.

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nun ramazan ayında yaptığı açıklamayla hac vizesi olmadan kutsal topraklara gidenleri uyardığını hatırlatan Bircan, "Vatandaşlarımızın hac vizesi olmadan oraya gitmesi durumunda büyük mağduriyetler yaşayacaklarını izah ettik. Böyle gidildiği takdirde Arafat'a gidecek otobüslerin ve çadırların olmaması sebebiyle sıcaklığın 50 dereceyi bulduğu bir ortamda ölümler olabiliyor. Onun için vatandaşlarımıza resmi kanallarla başvurusunu yapıp kurada ismi çıktığı takdirde kayıtlarını yaparak hacca gitmelerini tavsiye ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber