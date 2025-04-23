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30 bine yakın ilaç ele geçirildi, 1 gözaltı

Adana'da 29 bin 975 ilaç ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2025 11:50, Son Güncelleme : 23 Nisan 2025 11:51
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30 bine yakın ilaç ele geçirildi, 1 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki iki ikamet ve bir depoda çok sayıda ilaç ve tıbbi malzemenin bulunduğu ihbarını aldı.

1 GÖZALTI

Bunun üzerine ekipler, üç adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda 29 bin 975 ilaç, 890 tıbbi malzeme ve 28 bin 675 lira bulundu, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Zanlı hakkında, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması" suçundan soruşturma başlatıldı.

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