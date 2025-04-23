Ali Yerlikaya: AFAD Ekipleri Deprem Bölgesinde Çalışmalara Başladı
Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı.
Ali Yerlikaya, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır." dedi. Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından bir açıklama yaptı.İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Paniği
Yerlikaya'nın Açıklamaları
Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Marmara Denizi Silivri'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
İstanbul Marmara Denizi Silivri'de 6️.2️ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 23, 2025
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi.