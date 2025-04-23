Bakan Uraloğlu: Deprem Sonrası Ulaşım Güvende

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı İstanbul'da en büyüğü 6.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından, "Karayolu, tren, havalimanı ve metroda olumsuz bir durum yok" açıklamasını yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Açıklamaları

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Karayolu, tren, havalimanı ve metroda olumsuz bir durum yok" dedi. Uraloğlu, "İstanbul Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

İlk İncelemeler ve Sahadaki Ekiplerin Çalışmaları

"İlk incelemelerimizde karayollarımızda, havalimanlarımızda, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz bir duruma rastlanmamıştır." dedi. Ekiplerimizin sahada genel tarama ve kontrol faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. "Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten korusun." ifadesiyle sözlerini tamamladı.