Bursa'da hastanede deprem paniği

İstanbul bugün peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ilk depremin saat 12.13'te, 3.9 büyüklüğünde gerçekleştiğini duyurdu.

Hemen ardından, saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde, ikinci ve çok daha güçlü bir sarsıntı yaşandı.

DEPREME HASTANEDE YAKALANDILAR

12.49'daki deprem sonrası Bursa'da da hayat durma noktasına geldi.

İnegöl Devlet Hastanesi'ne gelen hastalar hemen dışarıya koştular.

"TANSİYONUM DÜŞTÜ SANDIM"

Acil önünde kısa süreli yoğunluk oluştu.

Bir vatandaş, "Sallanınca tansiyonum düştü zannettim. Ancak deprem yaşanmış. Herkes dışarı çıkınca biz de dışarıya çıktık" dedi.