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AB'den Apple ve Meta'ya ceza

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Birlik dijital kurallarına uymadıkları gerekçesiyle Apple'a 500 milyon avro, Meta'ya da 200 milyon avro para cezası kesti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2025 14:15, Son Güncelleme : 23 Nisan 2025 14:16
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AB'den Apple ve Meta'ya ceza

AB Komisyonu, Apple ve Meta şirketlerinin Dijital Piyasalar Yasası kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiklerinin tespit edildiğini ve bu nedenle ceza aldıklarını açıkladı.

AB kuralları uyarınca, uygulamalarını Apple'ın App Store'u üzerinden dağıtan geliştiricilerin müşterilerini alternatif teklifler hakkında ücretsiz olarak bilgilendirebilmeleri ve bunlara yönlendirebilmeleri gerektiği anımsatılan açıklamada, Apple'ın buna izin vermeyerek yükümlülüğe uymadığı kaydedildi.

Açıklamada, Apple tarafından uygulanan çeşitli kısıtlamalar nedeniyle, uygulama geliştiricilerin App Store dışındaki alternatif dağıtım kanallarından faydalanamadığına işaret edildi.

AB'nin Apple'a yönlendirme üzerindeki teknik ve ticari kısıtlamaları kaldırma emri gönderdiği ifade edilen açıklamada, Apple'a kuralları ihlali nedeniyle 500 milyon avro para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, Meta'nın "öde veya rıza göster" modeline ilişkin de uyumsuzluk kararı alındığı bildirildi.

AB dijital kuralları kapsamında büyük platformların eşik bekçisi olarak sınıflandırıldığı, bunların kullanıcıların kişisel verilerini hizmetler arasında birleştirmek için onay alması zorunluluğu getirildiği hatırlatılan açıklamada, onay vermeyen kullanıcılara daha az kişiselleştirilmiş eş değer bir alternatif hizmet sunulması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Meta'nın 2023'te "öde veya rıza göster" modelini tanıttığı, bu kapsamda AB kullanıcılarına Facebook ve Instagram'ı reklamsız kullanım için aylık abonelik veya veri birleşimine onay talep ettiği anımsatıldı.

AB Komisyonunun Meta'nın modelinin kurallara aykırı bulduğuna işaret edilen açıklamada, şirkete 200 milyon avro ceza verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Apple ve Meta'nın Komisyonun kararlarına uyması gerektiği, aksi takdirde düzenli para cezasına çarptırılabilecekleri ifade edildi.

2024'te yürürlüğe giren Dijital Hizmetler Yasası ile teknoloji şirketlerinin AB pazarındaki kuralları sıkılaştırılmıştı.

AB, geçen yıl Apple ve Meta'nın Dijital Piyasalar Yasası kapsamındaki kurallara uyup uymadıklarını belirlemek üzere soruşturma başlatmıştı.

AB Komisyonu, aldığı kararla Dijital Piyasalar Yasası kapsamındaki kurallara uyulmadığı için ilk defa para cezası kesmiş oldu.

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