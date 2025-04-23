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Valilikten 'deprem' açıklaması: Can kaybı ve altyapıda sorun yok

İstanbul Valiliği, Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde can kaybı olmadığını, enerji ve altyapıda olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2025 15:51, Son Güncelleme : 23 Nisan 2025 16:05
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Valilikten 'deprem' açıklaması: Can kaybı ve altyapıda sorun yok

İstanbul Valiliği, kentte meydana gelen depremlere ilişkin yaptığı açıklamada, 15.30 itibarıyla herhangi bir can kaybının bulunmadığını bildirdi. Enerji, doğal gaz, içme suyu arzı ve kanalizasyon altyapısı da dahil olmak üzere genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Deprem Sonrası Genel Durum

Saat 15.30 itibarıyla enerji arzında ve altyapısında, doğal gaz arzında, içme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Depremde herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Panik sebebiyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşımızın tedavileri hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

Binalarda Durum

Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Fatih ilçemizde metruk bir bina yıkılmış olup, olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir.

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