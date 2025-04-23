Numan Kurtulmuş: Silahların Susması Milli Bekamız İçin Zorunludur

Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem meydana geldi
Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem meydana geldi
Kazançlı yatırım için son gün 27 Nisan!
Kazançlı yatırım için son gün 27 Nisan!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da Deprem Sonrası Önlemler Açıklandı
İstanbul'da Deprem Sonrası Önlemler Açıklandı
İstanbul'da Deprem: Vatandaşlar Açık Alanlarda
İstanbul'da Deprem: Vatandaşlar Açık Alanlarda
THY ve Ajet'ten Bilet Fiyatlarına Düzenleme
THY ve Ajet'ten Bilet Fiyatlarına Düzenleme
İstanbul'da Bazı Kamu Personeline 2 Gün İdari İzin
İstanbul'da Bazı Kamu Personeline 2 Gün İdari İzin
İstanbul'da üniversiteler eğitime 2 gün ara veriyor
İstanbul'da üniversiteler eğitime 2 gün ara veriyor
İBB, kentsel dönüşüm projelerinin sadece yüzde 1'ini yürütüyor
İBB, kentsel dönüşüm projelerinin sadece yüzde 1'ini yürütüyor
DMM'den 'Deprem' Açıklaması: AFAD ve Kızılay Teyakkuzda
DMM'den 'Deprem' Açıklaması: AFAD ve Kızılay Teyakkuzda
Erdoğan: Devletimiz Deprem İçin Teyakkuzda
Erdoğan: Devletimiz Deprem İçin Teyakkuzda
AFAD'dan Açıklama: Marmara Depreminde Can Kaybı Yok
AFAD'dan Açıklama: Marmara Depreminde Can Kaybı Yok
Erdoğan, İstanbul Depremleri İçin Bakanlarla Görüştü
Erdoğan, İstanbul Depremleri İçin Bakanlarla Görüştü
Bakan Uraloğlu: Deprem Sonrası Ulaşım Güvende
Bakan Uraloğlu: Deprem Sonrası Ulaşım Güvende
Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul Depremi Sonrası Açıklama
Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul Depremi Sonrası Açıklama
Ali Yerlikaya: AFAD Ekipleri Deprem Bölgesinde Çalışmalara Başladı
Ali Yerlikaya: AFAD Ekipleri Deprem Bölgesinde Çalışmalara Başladı
İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Paniği
İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Paniği
İstanbul'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem Hissedildi
İstanbul'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem Hissedildi
23 Nisan'da İstanbul, Ankara ve İzmir'de Ücretsiz Ulaşım
23 Nisan'da İstanbul, Ankara ve İzmir'de Ücretsiz Ulaşım
Konut Kredilerinde Yükseliş: 551,7 Milyar Liraya Ulaştı
Konut Kredilerinde Yükseliş: 551,7 Milyar Liraya Ulaştı
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Şam'da Resmi Temaslarda Bulundu
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Şam'da Resmi Temaslarda Bulundu
Annesinin cesediyle 2 hafta yaşadı! Şüpheli ölümden gözaltı,
Annesinin cesediyle 2 hafta yaşadı! Şüpheli ölümden gözaltı,
Bayraktar TB3, Kısa Pistli Gemiden Başarıyla Kalktı ve İndi
Bayraktar TB3, Kısa Pistli Gemiden Başarıyla Kalktı ve İndi
Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağışlar Geliyor
Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağışlar Geliyor
Ankara'da 23 Nisan'da Trafiğe Kapatılacak Yollar
Ankara'da 23 Nisan'da Trafiğe Kapatılacak Yollar
Mehmet Şimşek: Ekonomik İstikrar İçin Yol Haritamız Belirli
Mehmet Şimşek: Ekonomik İstikrar İçin Yol Haritamız Belirli
Bartın'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
Bartın'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan asker hastanede şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan asker hastanede şehit oldu
'Başıboş köpekleri toplayacağız' diyen belediyeye destek mesajı yağdı
'Başıboş köpekleri toplayacağız' diyen belediyeye destek mesajı yağdı
DMM: Harp Okulu Arazisi Satılacak İddiaları Asılsız
DMM: Harp Okulu Arazisi Satılacak İddiaları Asılsız
Kadastro Davalarında Tarihi Karar: 66 Yıl Sonra Çözüm
Kadastro Davalarında Tarihi Karar: 66 Yıl Sonra Çözüm
Ana sayfaHaberler Siyasi

Numan Kurtulmuş: Silahların Susması Milli Bekamız İçin Zorunludur

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Artık bu coğrafyada terörü bir araç olarak gören hiçbir anlayışın meşruiyeti kalmamıştır. Silahların susması, örgütlerin şiddetten ilanihaye vazgeçmesi, yalnızca bir temenni değil, milli bekamız için hayati bir zorunluluktur." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2025 18:58, Son Güncelleme : 23 Nisan 2025 18:58
Yazdır
Numan Kurtulmuş: Silahların Susması Milli Bekamız İçin Zorunludur

TBMM Genel Kurulu, Kurtulmuş başkanlığında, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı. Toplantı, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kurtulmuş, buradaki konuşmasında, bugün Türk milletinin tarih boyunca hür iradesiyle verdiği en anlamlı cevaplardan birini anmak ve milletin iradesine sahip çıkma kararlılığını yeniden hatırlamak için bir araya geldiklerini ifade etti.

TBMM'nin Tarihsel Önemi ve Egemenlik

TBMM'nin, çatısı altına sadece temsil yetkisini değil, yüzyılların adalet arayışını, haysiyet mücadelesini ve geleceğe dair müşterek umutlarını da sığdırdığını belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "23 Nisan, bir başlangıç olduğu kadar aynı zamanda tarihimizde önemli bir diriliştir, önemli bir dönüm noktasıdır." Milletin susturulamayacağının, işgale kayıtsız kalmayacağının, yıkılmış gibi görünen bir ülkenin külleri üzerinden yepyeni bir devlet çıkarılabileceğinin ilan edildiği gündür. 23 Nisan 1920'de açılan TBMM, sıradan bir devlet dairesi ya da basit bir siyasal organizasyon değildi. O gün bu çatı altında kurulan düzen, her zaman milletin egemenliğini ilan etme azminin yansıması olmuştur.

Yeni Anayasa Arayışı

Kurtulmuş, "Yeni anayasa arayışımız, geleceği daha adil, özgürlükçü ve demokrat kılmak için" diyerek ulusal egemenliğin yedi düvelin gözü önünde imtihan vermiş bir milletin kendi onurunu, haysiyetini ve hürriyetini teminat altına alma çabasının adı olduğunu vurguladı. Bugün bu çatının altında milletin iradesini temsil eden milletvekillerine düşen görevin, anayasal düzene olan inancı daha da pekiştirmek, halkın yönetime doğrudan ve eşit katılımını esas alan siyasi kültürü her alanda yaşatmak olduğunu söyledi.

Meclisin Geleceği ve Çocukların Rolü

Dün TBMM Genel Kurulunda, yarının liderlerinin, bilim insanlarının, sanatçılarının ve sporcularının oturduğunu anımsatan Kurtulmuş, çocukların burada yer almalarının sadece sembolik bir anlam taşımadığını belirtti. "Meclisimizin geleceği; ülkesinin yarınlarını düşünen, ufku açık, bilgili, fedakar nesillerimizin omuzlarında yükselecektir." Bu sebeple evlatlarımızın fikirlerine, taleplerine, eleştirilerine ve hayallerine kulak vermek, nezaket olduğu kadar milletin bir parçası olmaları hasebiyle bizler için de bir sorumluluktur.

Ulusal Egemenliğin Barışa Katkısı

Kurtulmuş, ulusal egemenliğin aynı zamanda barışın teminatı olduğunu vurgulayarak TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin en büyük gücünün halkın farklı siyasi kesimlerinin bir arada güçlü bir şekilde temsil edilmesinden kaynaklandığını belirtti. Mecliste kardeşliği kalıcı kılacak uygulamaları inşa etmekle sorumlu olduklarını dile getiren Kurtulmuş şunları kaydetti: "Küresel belirsizliklerin arttığı, çatışmaların yaygınlaştığı bir dönemde Türkiye'nin terörle mücadelesi salt bir güvenlik meselesi olmaktan çoktan çıkmıştır."

Toplumsal Barış ve Katılımcı Anayasa

TBMM Başkanı Kurtulmuş, kalıcı huzur ve toplumsal güvenliğin adalet ve eşitlik ilkelerinin yansıtılmasıyla sağlanacağını belirterek "Artık bu coğrafyada terörü bir araç olarak gören hiçbir anlayışın meşruiyeti kalmamıştır." ifadesini kullandı. Toplumumuzun tüm kesimleri siyasi aidiyetlerini aşmak zorunda olup birlikte yaşama iradesini esas alan yeni bir toplumsal mutabakatın zeminini kurmak durumundadır. Bu parlamento bu iradeyi taşımaya muktedirdir.

Meclisin Katkıları ve Tarihi Sorumluluklar

Kurtulmuş, egemenliğin halka ait olduğu bir sistemin geleceğe ışık tutacağını ifade etti. "Bu Mecliste yalnızca yasa yapmıyoruz, bir arada yaşamanın iklimini de inşa ediyoruz." Demokrasinin dilinin öfkeden değil nezaketten beslendiğinin altını çizerek Meclis çatısı altındaki her sözün sadece muhatabı olan milletvekillerine değil milletin vicdanına hitap ettiğini belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber