Deprem esnasında İstanbul Boğazı'nda oluşan dalgalar görüntülendi
İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem sonrası İstanbul Boğazı'nda dalgalar oluştu. Deprem esnasında denizdeki su yüzeyinde dalgalanmalar kameraya yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2025 17:26, Son Güncelleme : 23 Nisan 2025 17:45
İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik deprem sonrası İstanbul Boğazı'nda dalgalar oluştu. Etkili olan ve 6,9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem esnasında denizdeki su yüzeyinde dalgalanmaların oluştu. Kısa süreli etkili olan deprem esnasında deniz yüzeyindeki dalgalanmalar kameraya yansıdı. Bir süre sonra ise su yüzeyinin normale döndüğü görüldü.