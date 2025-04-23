Guterres'ten İstanbul depremlerinin ardından dayanışma mesajı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından "Bu zor zamanlarda Türk devleti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz" açıklamasında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2025 17:44, Son Güncelleme : 23 Nisan 2025 17:45
Guterres, BM binasında basın toplantısı düzenledi.
Konuşmasına İstanbul'da meydana gelen depremlere değinerek başlayan Guterres, "Bu zor zamanlarda Türk devleti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz." mesajını verdi.