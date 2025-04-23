Depremi bilen Prof. Üşümezsoy: Daha büyük bir deprem beklemiyoruz

Profesör Şener Üşümezsoy 20 gün önce bir TV programında yaptığı açıklamada, Silivri açıklarında 6-6,5 büyüklüğünde deprem beklediğini söylemişti.

- Prof. Üşümezsoy: Daha büyük bir deprem beklemiyoruz

Tahminleri doğru çıkan Profesör Şener Üşümezsoy yeni bir açıklama yaptı. Üşümezsoy "Şimdi çıkacaklar 'daha büyük deprem geliyor' filan gibi. Ama benim tarif ederek nokta atışı verdiğim yerde deprem oldu. Bunun üzerine konuşacak bir şey yok. Bundan daha büyük bir deprem beklemiyoruz." dedi.

Prof. Şener Üşümezsoyun 20 gün önceki deprem açıklaması yeniden gündem oldu:



"Kumburgaz ve Silivri'de 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir." pic.twitter.com/H7wW5eMU5e Türk (@turuksoz) April 23, 2025

- Naci Görür mü, Şener Üşümezsoy mu haklı?

Şener Üşümezsoy ve Naci Görür'ün deprem yorumları arasında yüzde 100 farklılık bulunuyor. Üşümezsoy, İstanbul'da büyük deprem riski olmadığını; 10 yılda %1 ihtimalle 6.5 büyüklüğünde deprem öngördüğünü bir çok kez söylemiştir. Naci Görür ise sürekli olarak Marmara'da 7.2-7.6 büyüklüğünde bir deprem uyarısı yapmaktadır.

Profesör Şener Üşümezsoy:



"Şimdi çıkacaklar daha büyük deprem geliyor filan gibi. Ama benim tarif ederek nokta atışı verdiğim yerde deprem oldu. Bunun üzerine konuşacak bir şey yok. Bundan daha büyük bir deprem beklemiyoruz." pic.twitter.com/hCcx1PRVKo Türk (@turuksoz) April 23, 2025

Şener Üşümezsoy Celal Şengör'e cevap verdi

Prof Celal Şengör bir youtube kanalında yaptığı açıklamada Prof. Üşümezsoy'u suçlayarak "Hangi veriye dayanıp söylemiş, herhangi bir çalışması yok bu konuda. Bu deprem beklenen 7.5 şiddetindeki büyük depremi 7.2 ye düşürmüştür. Geliyor. Bu saatten sonra hiçbir hazırlık yapılamaz. FİNİTO." dedi.

Prof. Şener Üşümezsoy'don Celal Şengör'e sert cevap: Açıp okumam bile, çöp

"Ciddiye alma, ben açıp okumam bile. Bunlar çöp.Daha evvel de 1999 Depremi'nden sonra Celal, 'İki ay içinde Marmara boydan boya kırılacak' dedi. Ben 'Marmara'da değil, Düzce'de olacak' dedim."