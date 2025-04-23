İstanbul'daki Barajlar Deprem Sonrası Güvenlik Kontrolünden Geçti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da meydana gelen depremler sonrası barajların güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Yumaklı, "İstanbul'da meydana gelen depremin hemen ardından, merkez üssüne yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Büyükçekmece Barajı'na DSİ ekiplerimizce ivedilikle ulaşılmış, yapılan ilk incelemelerde herhangi bir yapısal olumsuzluk tespit edilmemiştir." dedi. İstanbul il sınırları ve çevre illerde yer alan tüm barajlarda ön değerlendirmelerin yapıldığını ve barajların güvenliğinin teyit edildiğini belirten Yumaklı, "Tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun." dileklerini iletti.