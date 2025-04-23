Depremler Nedeniyle GTÜ'de Sınavlar Ertelendi

Üniversiteden yapılan açıklamada, depremler dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulunuldu. Açıklamada, üniversite binalarında yapılan kontrollerde ilk bulgulara göre herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği, detaylı incelemelerin titizlikle sürdürüleceği ifade edildi.

Depremlerin toplumda oluşturduğu endişe ve stresin göz önünde bulundurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "24-25 Nisan'da yapılması planlanan ara sınavlar ve ödev teslimleri ertelenmiştir. GTÜ olarak her koşulda önceliğimizin sağlık ve güvenlik olduğunu bir kez daha vurguluyor, bu süreci dayanışma ve anlayışla geride bırakacağımıza yürekten inanıyoruz. Sağlıklı günler dileriz."