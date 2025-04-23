İki ilde okullar yarın tatil edildi
İki ilde okullar yarın tatil edildi
Kazançlı yatırım için son gün 27 Nisan!
Kazançlı yatırım için son gün 27 Nisan!
Sponsorlu İçerik
'AFAD tüm personeli acil koduyla İstanbul'a çağırdı' iddiası yalanlandı
'AFAD tüm personeli acil koduyla İstanbul'a çağırdı' iddiası yalanlandı
Dünya Bankası Türkiye'nin Büyüme Tahminini Yükseltti
Dünya Bankası Türkiye'nin Büyüme Tahminini Yükseltti
Bakan Tunç-DEM Parti heyeti görüşme tarihi netleşti
Bakan Tunç-DEM Parti heyeti görüşme tarihi netleşti
Depremi bilen Prof. Üşümezsoy: Daha büyük bir deprem beklemiyoruz
Depremi bilen Prof. Üşümezsoy: Daha büyük bir deprem beklemiyoruz
Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem meydana geldi
Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem meydana geldi
İstanbul'da Deprem Sonrası Önlemler Açıklandı
İstanbul'da Deprem Sonrası Önlemler Açıklandı
İstanbul'da Deprem: Vatandaşlar Açık Alanlarda
İstanbul'da Deprem: Vatandaşlar Açık Alanlarda
THY ve Ajet'ten Bilet Fiyatlarına Düzenleme
THY ve Ajet'ten Bilet Fiyatlarına Düzenleme
İstanbul'da Bazı Kamu Personeline 2 Gün İdari İzin
İstanbul'da Bazı Kamu Personeline 2 Gün İdari İzin
İstanbul'da üniversiteler eğitime 2 gün ara veriyor
İstanbul'da üniversiteler eğitime 2 gün ara veriyor
İBB, kentsel dönüşüm projelerinin sadece yüzde 1'ini yürütüyor
İBB, kentsel dönüşüm projelerinin sadece yüzde 1'ini yürütüyor
DMM'den 'Deprem' Açıklaması: AFAD ve Kızılay Teyakkuzda
DMM'den 'Deprem' Açıklaması: AFAD ve Kızılay Teyakkuzda
Erdoğan: Devletimiz Deprem İçin Teyakkuzda
Erdoğan: Devletimiz Deprem İçin Teyakkuzda
AFAD'dan Açıklama: Marmara Depreminde Can Kaybı Yok
AFAD'dan Açıklama: Marmara Depreminde Can Kaybı Yok
Erdoğan, İstanbul Depremleri İçin Bakanlarla Görüştü
Erdoğan, İstanbul Depremleri İçin Bakanlarla Görüştü
Bakan Uraloğlu: Deprem Sonrası Ulaşım Güvende
Bakan Uraloğlu: Deprem Sonrası Ulaşım Güvende
Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul Depremi Sonrası Açıklama
Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul Depremi Sonrası Açıklama
Ali Yerlikaya: AFAD Ekipleri Deprem Bölgesinde Çalışmalara Başladı
Ali Yerlikaya: AFAD Ekipleri Deprem Bölgesinde Çalışmalara Başladı
İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Paniği
İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Paniği
İstanbul'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem Hissedildi
İstanbul'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem Hissedildi
23 Nisan'da İstanbul, Ankara ve İzmir'de Ücretsiz Ulaşım
23 Nisan'da İstanbul, Ankara ve İzmir'de Ücretsiz Ulaşım
Konut Kredilerinde Yükseliş: 551,7 Milyar Liraya Ulaştı
Konut Kredilerinde Yükseliş: 551,7 Milyar Liraya Ulaştı
Annesinin cesediyle 2 hafta yaşadı! Şüpheli ölümden gözaltı,
Annesinin cesediyle 2 hafta yaşadı! Şüpheli ölümden gözaltı,
Bayraktar TB3, Kısa Pistli Gemiden Başarıyla Kalktı ve İndi
Bayraktar TB3, Kısa Pistli Gemiden Başarıyla Kalktı ve İndi
Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağışlar Geliyor
Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağışlar Geliyor
Ankara'da 23 Nisan'da Trafiğe Kapatılacak Yollar
Ankara'da 23 Nisan'da Trafiğe Kapatılacak Yollar
Mehmet Şimşek: Ekonomik İstikrar İçin Yol Haritamız Belirli
Mehmet Şimşek: Ekonomik İstikrar İçin Yol Haritamız Belirli
Bartın'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
Bartın'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
Ana sayfaHaberler Eğitim

İki ilde okullar yarın tatil edildi

Kocaeli ve Tekirdağ'da İstanbul'daki depremler sebebiyle yarın okullarda eğitime ara verildiği açıklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2025 22:10, Son Güncelleme : 23 Nisan 2025 22:38
Yazdır
İki ilde okullar yarın tatil edildi

Valilikten yapılan açıklamada, Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle kentteki ilk ve orta dereceli okullarda ve kreşlerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacağı aktarılırdı.

Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personelin izin kapsamı dışında olduğu ifade edildi.

Kocaeli'de eğitime 1 gün ara verildi

Kocaeli Valiliği, İstanbul'daki depremler nedeniyle yarın okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin Kocaeli'de de hissedildiği hatırlatıldı.

Yarın il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, motorlu taşıtlar sürücü kursları ve diğer tüm kurslarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada, "Kamu kurumlarında çalışan malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile eğitim öğretime devam eden 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri personelin izin kapsamı dışında olduğu kaydedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber