Deprem sonrası kentten ayrılanlar İstanbul'un çıkışında yoğunluk oluşturdu
İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından kentten ayrılanlar, şehrin çıkış noktalarında yoğunluk oluşturdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2025 23:40, Son Güncelleme : 23 Nisan 2025 23:46
Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından perşembe ve cuma günü okulların da tatil edilmesiyle birlikte kentten ayrılmayı tercih edenler, akşam saatlerinde yola çıktı.
Şehirden ayrılanların oluşturduğu trafiğin özellikle Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu üzerinde Ataşehir'den itibaren yoğunlaştığı görüldü.
Trafik akışı İstanbul'un çıkış noktasında durma noktasına gelirken, yoğunluk Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli il sınırındaki Sevindikli sapağına kadar devam etti.
Sevindikli sapağındaki yoğunluk, trafikteki bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.