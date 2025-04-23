Vali Gül: Manipülatif deprem paylaşımlarına suç duyurusunda bulunulacak

Sosyal medyada "Büyük deprem bekleniyor" şeklinde paylaşımlar yapanlara dikkat çeken İstanbul Valisi Davut Gül, bu tür paylaşımlara itibar edilmemesini istedi. Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medya mecralarında "Büyük deprem bekleniyorö şeklinde manipülatif paylaşımlar ve ses kayıtları dolaşıma sokulmaktadır. Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan bu tür şayialar, vatandaşımızı paniğe sevk etmenin dışında hiç bir amaç taşımamaktadır. Vatandaşlarımızdan, bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesini, AFAD Bilim Kurulumuzun yaptığı - yapacağı açıklamaları takip etmelerini rica ediyoruz. Bu ve benzeri asılsız paylaşımları yapanların kimlik tespit çalışmaları başlatılmış olup, sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" dedi.