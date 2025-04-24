Ticaret Bakanı Bolat'tan Japonya'da İş Birliği Açıklamaları

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Osaka'daki EXPO 2025'te Türkiye'deki köprü projelerinde imzası olan Japonların, üçüncü ülkelerde Türk müteahhitlerle ortaklık yapmak istediğini söyledi.

Ekonomik İlişkiler ve Küresel Ticaret Ortamı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen EXPO 2025 kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Görüşmede özellikle Japonya ile sürdürülen ekonomik ilişkiler ve küresel ticaret ortamına dair değerlendirmelerde bulunan Bolat, üçüncü ülkelerde geliştirilecek projelerin masada olduğunu söyledi.

Birlikte Başarılı İşlere İmza Attık

Japon iş dünyasının, Ukrayna'nın yeniden imar sürecinde Türk müteahhitlik firmalarıyla ortaklığa istekli olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, "Japonya'nın mühendislik kabiliyeti ve finans gücü ile Türk firmalarının üretim kapasitesi ve kaliteli işçiliğini birleştirerek geçmişte birçok başarılı projeye imza attık. İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Haliç Köprüsü, Osmangazi Köprüsü gibi büyük altyapı projeleri bu iş birliğinin ürünüdür" dedi. Bolat ayrıca, "Şu anda dünya müteahhitlik sektörünün gözde ülkeleri olan Suudi Arabistan, Irak, Ukrayna ve tabii Suriye'nin yeniden imarında böyle yeni başarılı iş birlikleri olabilir. Daha bir hafta 10 gün önce Türkmenistan'da iki büyük proje için Türk müteahhitlik firmalarıyla Japon şirketleri arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı" şeklinde konuştu.

Dünya Ticaretinde Belirsizlik Artıyor

ABD'nin dış ticaret açıklarını kapatmak amacıyla başta çelik ve alüminyum olmak üzere uygulamaya koyduğu yüksek gümrük vergilerinin dünya ticaretinde ciddi belirsizlikler ortaya çıkardığını vurgulayan Bolat, "Yüzde 10'luk genel gümrük vergisi artışı ilan edildi. Çelik ve alüminyumda ise muafiyet verilen ülkelere dahi yüzde 25 artış getirildi. Bu da dünya borsalarında çalkantıya, altın piyasasında ise yükselişe neden oldu" diye konuştu. 2025 yılına ilişkin büyüme tahminlerinin uluslararası kuruluşlar tarafından aşağı yönlü revize edildiğini belirten Bolat, "Dünya ticaretinde ülkeler kendi pozisyonlarını yeniden tanımlama sürecine girdi. Türkiye olarak biz de tüm diplomatik ve ticari kanallarımızı aktif şekilde kullanıyoruz" dedi.

Hizmet İhracatı Stratejik Konumda

Türkiye'nin hizmet ihracatının önemine de dikkat çeken Bakan Bolat, "Geçtiğimiz yıl mal ve hizmet ihracatı toplam 377 milyar dolar oldu. Hizmet ihracatımız, bunun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturdu. THY başta olmak üzere, turizm, lojistik, yazılım, eğitim ve sağlık turizmi gibi alanlarda güçlü bir performans sergiliyoruz" dedi. Özellikle Japonya ile bu alanlarda iş birliği potansiyelinin yüksek olduğuna inandığını vurgulayan Bolat, "Japonya ile taşımacılık, turizm, eğitim, sağlık, yapay zeka ve teknolojik alanlarda ilişkilerimizi geliştirme hedefindeyiz" diye konuştu.

Ekonomik Ortaklık Anlaşması Gündemde

Türkiye ile Japonya arasında uzun süredir devam eden Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerine de değinen Bolat, "Bu bir teknik süreç. 12.500 ürün kalemi üzerinde çalışılıyor. AB ile olan Gümrük Birliği kapsamında biz de benzer anlaşmalar yapmak durumundayız. Müzakereler sürüyor. Taraflar olarak istekliyiz" ifadelerini kullandı.

Beklentimiz Gümrük Vergisinin Kaldırılması

ABD'ye yönelik ihracat stratejisini de değerlendiren Bolat, "Dengeli bir ticaret ilişkimiz var. Ancak enerji ithalatı nedeniyle 2,5 milyar dolarlık açığımız oluştu. ABD'nin yüzde 10'luk gümrük vergisini bizim için kaldırmasını talep edeceğiz. TİFA (Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması) kapsamında mayısta Washington'da bir toplantımız olacak" dedi.

Suriye'de Hızlı Toparlanma Mümkün

Ömer Bolat, Suriye ile ekonomik uyumun önemine de değinerek, "Suriye'nin üretim kabiliyeti var. Ambargoların kalkması, dış yardımların artmasıyla birlikte hızlı bir toparlanma süreci mümkün. Türkiye ile Suriye arasında birçok sektörde güçlü bir ekonomik entegrasyon hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

Türkiye Pavilyonunda Tema 'Hayatları Bağlamak'

Osaka EXPO 2025 kapsamında düzenlenen Türkiye Milli Günü tanıtım programında da konuşan Bakan Ömer Bolat, Türkiye ile Japonya arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 5,4 milyar dolara yükseldiği bilgisini verdi. Bolat, Türkiye'de yatırım yapan 275 Japon şirketinin 3,1 milyar dolara ulaşan yatırımlarının başta altyapı, enerji, otomotiv ve finans sektörlerinde önemli projelerde yer aldığına dikkati çekti. Söz konusu EXPO'da yer alınmasının Türkiye-Japonya ilişkilerine verilen desteğin somut tezahürü olduğunu vurgulayan Bolat, "Burada yalnızca ülke tanıtımı yapmayacağız, aynı zamanda iki dost halk arasındaki bağları da güçlendirmeye gayret edeceğiz" dedi. Bolat ayrıca, "Türkiye olarak, Japonya Dünya EXPO'suna 'Medeniyetlerin Altın Çağı' temasıyla 900 metrekarelik bir alanda katılım sağlıyoruz. Pavilyonumuzun teması 'Hayatları Bağlamak'" diye konuştu.