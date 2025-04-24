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İçişleri Bakanı'ndan Şehit İçin Başsağlığı Mesajı

Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş, silah bakımı sırasında yaralandı ve kurtarılamadı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 09:41, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 09:43
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İçişleri Bakanı'ndan Şehit İçin Başsağlığı Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan başsağlığı mesajı: "Şehidimizin makamı ali olsun"

Batman İl Jandarma Komutanlığı'nda Kaza

Batman İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş, silah ve teçhizat bakımı sırasında meydana gelen kaza sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İçişleri Bakanı'ndan Taziye Mesajı

Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Yerlikaya mesajında şu ifadeleri kullandı:"Milletimizin başı sağ olsun 🇹🇷Batman İl Jandarma Komutanlığında görevli J.Uzm.Çvş. Şükrü TAŞ; silah ve teçhizat bakımı sırasında geçirdiği kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.Şehidimizin makamı ali olsun."

Askeri Tören ve Uğurlama

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş'ın naaşı, yapılacak askeri törenin ardından memleketine uğurlanacak.

Silahının kazara ateş alması ile ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu

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