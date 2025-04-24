İçişleri Bakanı'ndan Şehit İçin Başsağlığı Mesajı
Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş, silah bakımı sırasında yaralandı ve kurtarılamadı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan başsağlığı mesajı: "Şehidimizin makamı ali olsun"
Batman İl Jandarma Komutanlığı'nda Kaza
Batman İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş, silah ve teçhizat bakımı sırasında meydana gelen kaza sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Milletimizin başı sağ olsun🇹🇷Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 24, 2025
Batman İl Jandarma Komutanlığında görevli J.Uzm.Çvş. Şükrü TAŞ; silah ve teçhizat bakımı sırasında geçirdiği kaza sonucu yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Şehidimize Allah'tan rahmet;. pic.twitter.com/irsWkVnEBx
İçişleri Bakanı'ndan Taziye Mesajı
Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Yerlikaya mesajında şu ifadeleri kullandı:"Milletimizin başı sağ olsun 🇹🇷Batman İl Jandarma Komutanlığında görevli J.Uzm.Çvş. Şükrü TAŞ; silah ve teçhizat bakımı sırasında geçirdiği kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.Şehidimizin makamı ali olsun."
Askeri Tören ve Uğurlama
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş'ın naaşı, yapılacak askeri törenin ardından memleketine uğurlanacak.Silahının kazara ateş alması ile ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu