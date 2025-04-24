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Kemal Memişoğlu: 221 kişi taburcu oldu, 15 yaralının tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından düşme, atlama veya panik nedeniyle yaralanan 221 kişinin tedavileri tamamlanarak taburcu edildiğini, 15 yaralının tedavilerinin ise hastanelerde devam ettiğini bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 10:02, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 10:04
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Kemal Memişoğlu: 221 kişi taburcu oldu, 15 yaralının tedavisi sürüyor

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle birincil yaralanma olmadığını anımsattı.

Deprem esnasında düşme, atlama veya panik nedeniyle ikincil yaralanmaların meydana geldiğini aktaran Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Yaptığımız ilk değerlendirmelere göre, ikincil hadiseler sonucu; İstanbul'da 173, Tekirdağ'da 24, Sakarya'da 24, Bursa'da 13, Yalova'da 2 olmak üzere 236 vatandaşımız yaralanmıştır. Şu ana kadar 221 yaralımız tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. Durumları iyi olan 15 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Olayın ilk anından itibaren gerek sahada gerek sağlık tesislerimizde görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

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