Hizmet İş Sendikası, Altındağ Belediyesi'nde grev kararı aldı

Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy ile Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in yaptığı görüşmede, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin uzun süredir sendika üyesi işçilere baskı yaptığını dile getirdi.

Ersoy, Ocak itibariyle 34 bin TL maaş alan işçi şuan kesinti yapa yapa 28 bine kadar maaşları düştü dedi.

Belediye tarafından yeni dönem için yüzde 7 gibi bir komik bir zam teklif edildiğini vurguladı.