Murat Ongun'un Avukatı Gözaltında
İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 10:09, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 10:14
İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel ve avukat Kazım Yiğit Akalın, yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlarından gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturmanın şüphelilerinden İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel, yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlarından gözaltına alındı. Avukat Kazım Yiğit Akalın'ın da aynı suçlamalardan gözaltına alındığı öğrenildi.