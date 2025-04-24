İzmir'de FETÖ Operasyonu: 6 Kişi Gözaltında

Önceden belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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