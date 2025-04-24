GSB Çalışanları Bakanlıktan Sınav Duyurusu Bekliyor!

Öğretmeni Hastanelik Eden Veli Serbest Bırakıldı
Öğretmeni Hastanelik Eden Veli Serbest Bırakıldı
%0 Faizli Masrafsız 50.000 TL Kredi!
%0 Faizli Masrafsız 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Türkiye'nin İlk Yerli Yapay Zeka Modeli Geliyor
Türkiye'nin İlk Yerli Yapay Zeka Modeli Geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da UEFA Mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da UEFA Mesajları
Bakanların Deprem Sonrası Açıklamaları
Bakanların Deprem Sonrası Açıklamaları
AB Ülkeleri Türkiye'nin İhracatında İlk Sırada
AB Ülkeleri Türkiye'nin İhracatında İlk Sırada
Ulaştırma Bakanı, Deprem Sonrası İletişim Krizini Masaya Yatırıyor
Ulaştırma Bakanı, Deprem Sonrası İletişim Krizini Masaya Yatırıyor
Adalet Bakanı ve DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı
Adalet Bakanı ve DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı
Hizmet İş Sendikası, Altındağ Belediyesi'nde grev kararı aldı
Hizmet İş Sendikası, Altındağ Belediyesi'nde grev kararı aldı
Kamu İşçisi İçin Zam Görüşmesinde Üçüncü Toplantı Bugün
Kamu İşçisi İçin Zam Görüşmesinde Üçüncü Toplantı Bugün
TCMB, Sıkı Parasal Duruşu Sürdürecek
TCMB, Sıkı Parasal Duruşu Sürdürecek
CHP'li Başkan Köksal'ın Davası Perşembe Günü Görülecek
CHP'li Başkan Köksal'ın Davası Perşembe Günü Görülecek
Yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
İstanbul'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Ticaret Bakanı Bolat'tan Japonya'da İş Birliği Açıklamaları
Ticaret Bakanı Bolat'tan Japonya'da İş Birliği Açıklamaları
Zirai Don, Meyve Fiyatlarını Uçurdu
Zirai Don, Meyve Fiyatlarını Uçurdu
Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı ile Görüştü
Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı ile Görüştü
İstanbul Valisi depremde yaralananları ziyaret etti
İstanbul Valisi depremde yaralananları ziyaret etti
AFAD Uyardı: Artçı Depremlerin Olması Muhtemel
AFAD Uyardı: Artçı Depremlerin Olması Muhtemel
DMM 'Depreme ABD Gemisi Neden Oldu' İddiasını Yalanladı
DMM 'Depreme ABD Gemisi Neden Oldu' İddiasını Yalanladı
Üç ilde okullar yarın tatil edildi
Üç ilde okullar yarın tatil edildi
'AFAD tüm personeli acil koduyla İstanbul'a çağırdı' iddiası yalanlandı
'AFAD tüm personeli acil koduyla İstanbul'a çağırdı' iddiası yalanlandı
Dünya Bankası Türkiye'nin Büyüme Tahminini Yükseltti
Dünya Bankası Türkiye'nin Büyüme Tahminini Yükseltti
Bakan Tunç-DEM Parti heyeti görüşme tarihi netleşti
Bakan Tunç-DEM Parti heyeti görüşme tarihi netleşti
Depremi bilen Prof. Üşümezsoy: Daha büyük bir deprem beklemiyoruz
Depremi bilen Prof. Üşümezsoy: Daha büyük bir deprem beklemiyoruz
Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem meydana geldi
Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem meydana geldi
İstanbul'da Deprem Sonrası Önlemler Açıklandı
İstanbul'da Deprem Sonrası Önlemler Açıklandı
İstanbul'da Deprem: Vatandaşlar Açık Alanlarda
İstanbul'da Deprem: Vatandaşlar Açık Alanlarda
THY ve Ajet'ten Bilet Fiyatlarına Düzenleme
THY ve Ajet'ten Bilet Fiyatlarına Düzenleme
İstanbul'da Bazı Kamu Personeline 2 Gün İdari İzin
İstanbul'da Bazı Kamu Personeline 2 Gün İdari İzin
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

GSB Çalışanları Bakanlıktan Sınav Duyurusu Bekliyor!

Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanları uzun süredir açılmayan görevde yükselme sınavı müjdesini bekliyor!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 13:45, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 13:44
Yazdır
GSB Çalışanları Bakanlıktan Sınav Duyurusu Bekliyor!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun temel ilkelerinden olan kariyer ilkesinin vücut bulma halinin görevde yükselme sınavları olduğunu ifade edebiliriz. Kişilerin belirli bir süre hizmet ettikten sonra girmiş oldukları sınavlar sonrası daha üst görevlere atanmak suretiyle bulundukları kurumlara daha verimli bir şekilde çalışmalarını sağlayan sistemin adı da diyebiliriz.

Bu çerçevede, tüm kamu idarelerinin en az üç senede bir mevcut insan kaynağı ile eldeki boş kadrolarla birlikte ihtiyaç değerlendirmesi yapmak suretiyle görevde yükselme konusunu ele alması bir zorunluluk olarak düşünülmelidir.

Bu doğrultuda, bizlere yansıyan bir kurumun sınav süreciyle ilgili olarak görevde yükselme beklentisi olduğunu buradan duyurmak isteriz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanları görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılması konusunda bir müjde beklemektedir. Kurumlarına başarılı bir şekilde hizmet eden Bakanlık personeli, daha üst görevlere atanabilmek için hazırlıklarını yapmakta, Bakanlığın sınav duyurusunu dikkatle takip etmektedir.

Bu vesileyle, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın BAK başta olmak üzere ilgili Bakanlık yetkililerinden görevde yükselme sınavı konusunda gereken adımların en kısa sürede atılması konusunda desteklerini beklediğimizi ilgililer adına talep etmekteyiz.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber