Ünlü oyuncu Yavuz Çetin'den acı haber! Hayatını kaybetti

Memleketi Amasya'da uzun yıllar Resim Öğretmenliği yaptıktan sonra çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol alıp şiirler kaleme alan Çetin evli ve 2 çocuk babasıydı.

Oyuncu ve şair Yavuz Çetin 65 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ismin bir süredir kanser tedavisi gördüğü ortaya çıktı.

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