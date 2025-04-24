Sağlık çalışanları deprem anında bebeklere koştu

Binlerce insanın ölümüne neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde bebeklerin koruyan hemşirelerin görüntülerine benzer bir görüntü İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde görüntülendi.

İstanbul'da dün gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremde hastanede görevli iki sağlık çalışanı bebekleri korumak için kuvözlere gitti.

Sağlık çalışanları, deprem esnasında tedavi gören bebeklerin başından bir an olsun ayrılmadı.

Sağlık Bakanlığı, hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini, "Size minnettarız. İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmayan çalışma arkadaşlarımız. İyi ki varsınız." notuyla paylaştı.