Kızılay'dan Deprem Sonrası 1,4 Milyon Kişilik Gıda Desteği

Türk Kızılay, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, toplanma alanlarındaki vatandaşlara 1,4 milyon kişilik gıda desteği dağıttı.

Deprem Sonrası Gıda Desteği

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, deprem sonrası binlerce gönüllü ve çalışan, 221'i mobil ikram aracı olmak üzere 347 dağıtım noktasında İstanbullulara hizmet sağladı.

Dağıtılan Gıda ve İçecek Miktarları

İstanbul genelinde 527 bin bardak sıcak çorba

407 bin beslenme malzemesi

413 bin sıcak ve soğuk içecek

39 bin kumanya

15 bin 900 ekmek dağıtımı gerçekleştirildi.

Afet Müdahale ve Ekstra Destek

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ana sorumluluğu olan beslenme hizmetini beslenme platformu paydaşları ile yürüten Türk Kızılay, gıda desteğinin yanı sıra 499 bin şişe içme suyu ile 1655 battaniyeyi vatandaşlara ulaştırdı.Kızılay mobil ikram araçlarının güncel konumuna, "0552 150 18 68" numaralı WhatsApp hattından erişilebiliyor.