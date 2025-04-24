99 Tarım ve Orman Uzmanı İçin Sınav Süreci Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 16 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım ve Orman Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan 99 Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı alımı sürecinde önemli bir aşamaya gelindi.

Başvuruları 6-17 Ocak 2025 tarihleri arasında Kariyer Kapısı Platformu üzerinden alınan adaylar, 11 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak yazılı sınava katılacak. Sınav, Ankara Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek.Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların, sınav başvurusunu tamamlamaları gerekiyor.

Bu kapsamda, adayların 27 Nisan 2025 saat 17.00'ye kadar http://semsinav.ankara.edu.tr/ adresinden başvurularını yapmaları şart.