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Arex Sigortadan Tekzip

AREX Sigorta, yanlış bilgilere karşı yasal süreç başlattığını duyurdu. Şirket, sektöre katkı sağlamaya devam ediyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 14:46, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 14:49
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Arex Sigortadan Tekzip

20 Nisan 2025 tarihinde bir internet sitesinde yayımlanan "Sigorta sektöründe iflas fırtınası: Bir yılda 5 şirket battı, 1 milyon mağdur" başlıklı haberde AREX Sigorta AŞ hakkında yer alan yanlış ve yanıltıcı bilgilere ilişkin şirketten açıklama geldi.

AREX Sigorta AŞ'nin Yasal Mücadelesi

Arex Sigorta AŞ tarafından yapılan duyuruda, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından alınan karara karşı yasal yollara başvurulduğu ve sürecin mahkemeye taşındığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu kararın yalnızca şirketi değil, sektör paydaşları ve sigortalılar açısından da ciddi endişelere yol açabilecek nitelikte olduğu vurgulandı.

Şirketin Güçlü Mali Yapısı

Şirketin açıklamasında, "Kuruluşumuzdan bu yana her yıl kar elde eden, öz kaynaklarını sürekli güçlendiren, sermaye yeterliliği ve teknik karlılık açısından ilk 10 şirket arasında yer alan bir kurum olarak, sigortacılık sektörüne değer katmaya devam ediyoruz" denildi.

Sigortalıların Menfaatlerinin Korunması

Arex Sigorta, sigortalıların menfaatlerinin korunmasının öncelikleri olduğunu belirterek, şirketin mali yapısının güçlü olduğunun ve her yıl yapılan sermaye artırımlarıyla ortakların şirkete olan güvenini ortaya koyduğunun altı çizildi.

Sigortalı Haklarının Korunması

Açıklamanın sonunda, sektörün en hızlı hasar ödeyen şirketlerinden biri olduklarını hatırlatan Arex Sigorta, "Sigortalılarımızın tüm haklarını en üst düzeyde korumaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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